Vila-seca celebra l'aniversari dels gegants Ton i Pineda

Hi van participar 39 colles d'arreu de Catalunya

Actualitzada 30/01/2023 a les 07:48

Ahir el jardí del Castell de Vila-seca va ser el punt de trobada de la XL Trobada Gegantera que va agrupar a colles de tota Catalunya per poder celebrar el 40è aniversari dels gegants Ton i Pineda. Després de la concentració al castell, les colles van oferir una cercavila pels diversos carrers del municipi per poder commemorar els 40 anys dels gegants vilasecans.Entre els convidats hi havia els Amics Geganters d'Ascó, la Colla Gegantera Passeig Torroja, la Colla Gegants La Unió, la Colla Gegantera El Santuari, l'Associació Geganters de Sta. Coloma de Queralt, la Colla de la Geganta inclusiva FRIDA, els Amics dels Gegants de Montblanc, els Gegants i Capgrossos d'Amposta, els Gegants del Grup Vivall de les Borges Blanques, la Colla Gegantera del Serrallo, la Colla Gegantera de Reus i la Colla Gegantera i Grallers de la Seu d'Urgell entre d'altres.