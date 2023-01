Roger Mas s'inspira a Alcover

La temporada d'hivern-primavera del Convent de les Arts arrenca amb un espectacle inèdit del cantautor solsoní creat en residència a Alcover

La cita serà el pròxim dissabte, 11 de gener, al Convent de les Arts d'Alcover. Aquest és el dia que Roger Mas ha escollit per fer la preestrena del seu nou espectacle, Tetàtotí. Tal com es detalla al programa, es tracta d'un collage experimental, impressionista i atmosfèric fet sense concessions i per a un nombre molt limitat de concerts. Tetàtotí és fruit de la residència artística del músic, creador i escriptor, que després d'un enclaustrament-stage al Convent, ha volgut oferir un primer test amb públic. Poc més se'n sap, doncs, d'aquest espectacle, més que el fet que el músic solsoní actuarà acompanyat d'Arcadi Marcet (contrabaix i veus); Xavier Guitó (pianos i veus); i Míriam Encinas (dilruba, flautes, viella i tamborina de cordes).Tetàtotí és un dels plats forts de la temporada Hivern-Primavera 2023 del Convent de les Arts, que s'ha presentat recentment i que també fa una aposta forta pel teatre de comèdia, amb El bon policia (26 de febrer); La pell fina (22 d'abril) i A l'hospital (3 de juny).El bon policia és una producció de la companyia El Maldà basada en la comèdia homònima de Santiago Rusiñol, que en la seva estrena l'any 1905 va provocar un gran enrenou de crítica. Ara, arriba a Alcover amb les interpretacions de Ricard Farré i Arnau Puig. La pell fina és una comèdia que arrenca quan un dels protagonistes, en Nacho, diu a l'Eloi i la Sònia que el bebè que acaben de tenir és molt lleig. A partir d'aquí, els quatre personatges (interpretats per Àngela Cervantes, Francesc Ferrer, Laura Pau i Pau Roca), reflexionen, en clau d'humor, sobre la manera que tenim de tractar-nos. Finalment, al juny arribarà A l'hospital, un muntatge de quilòmetre zero, obra de la companyia Escombra del Bruc, feta després d'una residència al Convent, en la que s'expliquen històries que passen als centres medicosanitaris.Junt amb aquesta, la programació compta amb quatre peces més produïdes a la residència del Convent de les Arts. El primer és l'espectacle còmic i gestual amb tècniques circenses Ta Circ Tun, de la companyia Sifó, (30 d'abril). El seguirà HoHiHu. L'horrible història de la humanitat, de Farrés Brothers & Cia., (7 de maig), un espectacle de teatre i titelles que es preestrenarà a Alcover abans d'estrenar-se al Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid i participar en la pròxima edició de FiraTàrrega; i Herbert, de Sébastien Dethise, (4 de juny) on s'explica la història d'un home, molt vinculat a la seva mare que decideix mostrar al món els seus poders sobrenaturals. A aquesta aposta pels espectacles familiars, s'hi suma també Miranius. L'aventura d'habitar el món, de la Companyia De_Paper (19 de març).En l'apartat musical, a més de Roger Mas, el Convent obrirà portes al pianista i compositor prioratí Lluís Capdevila, que preestrenarà el seu nou treball, Lament, en un concert íntim el 5 de març.Les entrades ja es poden comprar a través de Codetickets ( entradas.codetickets.com ).