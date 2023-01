Mas Miró de Mont-roig del Camp s'incorpora al Registre Museus de Catalunya

La Fundació Joan Miró té més de 104.000 peces del pintor català, entre pintures, escultures i tapissos

Actualitzada 30/01/2023 a les 19:01

Visita de la consellera Garriga

Mas Miró, la casa museu de Joan Miró a Mont-roig del Camp, s'ha incorporat al Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya. Aquesta incorporació és un pas més en la consolidació del projecte de la Fundació Joan Miró, que conté més de 104.000 peces del pintor català, entre pintures, escultures i tapissos.Amb aquesta inscripció, la Generalitat reconeix l'equipament, els requisits de conservació i documentació necessaris, com també la tasca de divulgació de l'obra de Miró que duu a terme la Fundació.El Registre és el catàleg oficial dels museus de Catalunya, i actualment només el 20% de les institucions museístiques de Catalunya en formen part, ja que es poden inscriure únicament les instal·lacions que compleixin els requisits que estableix la Llei dels Museus.Amb motiu d'aquesta incorporació recent, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va visitar divendres passat per primera vegada la casa museu de Miró, on l'artista va iniciar la seva trajectòria artística.Durant la visita, el president i la directora de la Fundació, Fran Morancho i Elena Juncosa, van reiterar a la consellera la voluntat de la institució d'incorporar representació de la Generalitat al Patronat de la Fundació Mas Miró.Garriga, que va signar el llibre d'honor de Mas Miró, va recollir la petició i es va comprometre a estudiar una demanda que s'ha fet de manera «reiterada».