Les víctimes de l'accident mortal del Pla de Santa Maria eren dos veïns de Bràfim

Els fets van passar diumenge a la tarda a la C-37

Actualitzada 30/01/2023 a les 08:58

Les dues víctimes de l'accident mortal que es va produir ahir a la tarda a la C-37 al seu pas pel Pla de Santa Maria eren dos veïns de Bràfim. Es tracta d'un home de 54 anys, Y.O., i d'una dona de 43 anys, H.Y, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Els fets van passar al punt quilomètric 18 de la carretera C-37 a les 14.37 hores. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va sortir de la via i posteriorment va xocar contra un pal de telefonia. Com a conseqüència del xoc, van morir dues persones i tres dones més van resultat ferides, una d'elles greu i les altres dues, menys greus. Totes tres van ser traslladades a l'hospital Joan XXIII.Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van fer tasques d'excarceració, i sis ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).