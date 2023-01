La galeta de Sant Blai enguany es vendrà a les pastisseries i forns de Valls

El procés de recuperació de la galeta, impulsat pel Centre Cívic, ha permès que diferents comerços la posin a la venda

Els forns i pastisseries de Valls seran els encarregats enguany de comercialitzar la tradicional galeta de Sant Blai recuperada l'any 2019. D'aquesta manera, diferents establiments s'han implicat en el projecte impulsat pel Centre Cívic de Valls i vendran la galeta durant els dies propers al 3 de febrer, festivitat de Sant Blai.En concret s'han sumat a la iniciativa els forns i pastisseries Dolça Fantasia, Pa i Degustació Manel, Forn de Pa Santa Magdalena, Pastisseria Valls (Ca les taronges), Cal Cesc, Pa de la Lela, Ca la tieta i Ca l'Estevet.Fa quatre anys, el Centre Cívic, juntament amb historiadores locals, va iniciar la recuperació d'elements de la gastronomia vallenca, en les que s'ajunta història, tradició i patrimoni femení. El treball va permetre la realització d'un cicle de xerrades, amb el lema Recuperació de la cuina tradicional vallenca i es va centrar en dues receptes vinculades amb dates especials del calendari festiu, com són la galeta de Sant Blai (el Blai vallenc) i la Cassola de Dijous Gras. L'objectiu del cicle era el de recuperar les receptes que, amb el pas del temps, havien caigut en l'oblit i posar en valor el paper de la dona en la transmissió i conservació del patrimoni gastronòmic.En el marc del projecte, a banda de la recuperació de la recepta, es va realitzar una reproducció del segell original gràcies a la troballa d'una galeta de 1917 conservada entre la documentació de Mossèn Ribas a l'Arxiu Municipal de Valls. L'elaboració del motlle va anar inicialment a càrrec de l'alumnat de fabricació metàl·lica de l'Institut Jaume Huguet, que va treballar a partir del dibuix elaborat pel dissenyador vallenc Andreu Plana a través de la tecnologia 3D.El projecte de recuperació de la galeta de Sant Blai ha estat el resultat d'anys de treball i ha estat possible gràcies a la implicació de diversos agents i persones de la ciutat. Entre aquests s'hi compten la vocalia de dones de l'Associació de veïns i veïnes del Barri Antic, l'Institut Jaume Huguet, l'Arxiu Municipal de Valls, Motlles i Matrius Fisas Navarro i Plàstics Clofent.Entre les persones que han participat i col·laborat en el procés de recuperació hi ha: Albert Oliva (assessorament històric), Pilar Vives Corbella (historiadora/Vocalia de Dones del Barri Antic de Valls), José Luís Vicente Moreno (seguiment i coordinació del segell i cuiner), Núria Rocamora (cuinera), Josep Maria Solé (director de l'Institut Jaume Huguet), Jesús Rovira (professor del Departament de Fabricació Mecànica del Jaume Huguet), Montserrat Fisas (cuinera, recepta actualitzada del Blai), Jordi Clofent (Plàstics Clofent), Lluís Fisas (Fisas Navarro), Salvador Cabré (Arxiu Municipal), Esperança Amill (cuinera, recepta tradicional casolana), Andreu Plana (dissenyador, reproducció del Blai vallenc de l'Arxiu Municipal) i Manel Garcia (de Motlles Industrials).