Jaime Serret repeteix com a cap de llista del PP a Creixell

L'alcaldable ha estat regidor en el darrer mandat i ha format part de l'equip de govern els darrers 3 anys

Actualitzada 30/01/2023 a les 17:26

El comitè electoral del Partit Popular de Catalunya ha escollit a Jaime Serret com a candidat a les properes eleccions municipals del 28M a Creixell.Jaime Serret ja va ser cap de llista del PP de Creixell a les municipals de 2019 on aquesta formació política va obtenir 2 regidors amb el 17,66% dels vots emesos, millorant els resultats del 2015 i consolidant-se com a tercera força política del consistori, després de Junts i del PSC.A les darreres eleccions del 2019 Serret va ser escollit regidor però per discrepàncies amb la Junta Local i la Junta Provincial va decidir marxar del partit. Ha estat els 3 darrers anys del mandat treballant com a regidor no adscrit de la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Creixell.Actualment Jaime Serret és el regidor delegat de les àrees de comerç i de serveis dins de l'equip del Govern Municipal de l'alcalde Jordi Llopart.Serret assegura que la seva intenció i motivació és la de «treballar de tot cor pel seu municipi».