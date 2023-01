Declaren les víctimes dels suposats abusos sexuals per part d'un professor a Valls

Dues professores del centre educatiu vallenc expliquen la seva versió com a testimonis a l'Audiència de Tarragona

Actualitzada 30/01/2023 a les 18:21

Aquest dilluns han declarat a l'Audiència de Tarragona les víctimes de suposats abusos sexuals per part d'un professor de l'escola Baltasar Segú de Valls (Alt Camp), que s'haurien produït en les dècades dels vuitanta i noranta. Han estat citades les cinc víctimes que a finals de novembre van denunciar el cas als Mossos d'Esquadra, així com dues professores del centre educatiu vallenc que han declarat com a testimonis dels fets. L'advocada Maria Granja, que porta la defensa de quatre de les cinc víctimes, espera que sigui un judici ràpid, que «no es dilati en el temps» i que permeti a les víctimes «refer la seva vida». La setmana vinent està previst que declari el presumpte autor dels fets.