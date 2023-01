Constantí dona la benvinguda als infants nascuts al 2022

El consistori els va obsequiar amb un lot de productes i un carnet de la Biblioteca per als nadons

Actualitzada 30/01/2023 a les 12:23

El passat dissabte, 28 de gener, l'Ajuntament de Constantí va oferir el tradicional acte de benvinguda als infants que han nascut aquest darrer any al municipi. L'activitat, que s'emmarcava dintre de la programació de la Festa Major d'Hivern i es va realitzar a la Biblioteca Municipal, va consistir en l'entrega d'un detall i obsequi de reconeixement a cadascuna de les famílies amb fills nascuts durant el passat 2022, consistent en un lot de productes i un carnet de la Biblioteca per als nadons. En total, se'n beneficiaran 66 famílies. Durant aquest últim any han nascut i s'han inscrit i empadronat a Constantí un total de 36 nenes i 30 nens.L'acte va comptar amb una actuació musical del Conjunt instrumental juvenil de l'Escola Municipal de Música Rafel Gibert Recasens.Durant l'acte es va informar de totes les accions que es desenvolupen des dels diversos serveis de l'Ajuntament de Constantí per tal d'ajudar les famílies. Per finalitzar, es va fer una fotografia amb tots els pares, mares i nadons nascuts durant l'últim any.