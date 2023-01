Comencen les obres d'adequació del carrer Sant Isidre del Morell

El projecte contempla una millora estètica i de l'accessibilitat, a més de la renovació de l'enllumenat o la modificació de tot el circuit d'aigües

Actualitzada 30/01/2023 a les 18:23

Aquesta setmana comencen les obres de remodelació del carrer Sant Isidre del Morell, de les quals s'encarrega l'empresa AFICSA i amb qui s'ha formalitzat el contracte per 313.354,96 euros. Un import en càrrec al pressupost municipal, sense contribucions especials per al veïnat. Està previst que els treballs s'allarguin fins al mes de maig.Entre altres, i a més d'una millora estètica, es renovarà l'enllumenat públic, es millorarà l'accessibilitat i se suprimiran les barreres arquitectòniques, i s'adequarà tota la xarxa de serveis d'aigua i clavegueram. Aquesta actuació obligarà a tallar el carrer en diferents fases, tal com vagin avançant les obres, garantint sempre l'accés dels vianants per accedir a habitatges i comerços.Tot plegat, qüestions que s'han tractat amb el veïnat en una reunió en què se'ls ha exposat el desenvolupament del projecte, i de les quals s'anirà informant a través del nou canal de pregons del consistori, eBando, amb l'etiqueta específica «Obres Sant Isidre». L'alcalde i regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament del Morell, Eloi Calbet, apunta que «l'obra és important, ja que ens hem centrat a millorar els carrers del nostre poble i aquest és el primer de la part baixa del nucli antic».«Ara caldrà seguir amb el carrer Molí, el carrer Catalunya, la part baixa del carrer Major o el carrer de Mestres, però cal fer-ho gradualment, tenint en compte la despesa que això suposa i les interrupcions de la mobilitat que les obres comporten», afegeix el regidor de Via Pública del consistori morellenc, Pere Domingo.Aquests dies, doncs, s'instal·laran les casetes d'obra i materials i es començaran les rases de localització de serveis a les voreres, la qual cosa comportarà un desviament del pas de vianants. Serà a partir de la setmana que ve que es farà el primer tall destacat de la via, del carrer Sant Plàcid al carrer Molí.