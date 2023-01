Almoster aprova el projecte per remodelar la cèntrica plaça de Josep Rosselló

L'Ajuntament també inicia els tràmits per expropiar un terreny i ampliar l'escola

Actualitzada 30/01/2023 a les 16:18

La licitació de les obres de la plaça Josep Rosselló es farà a finals d'any o principi del 2024. És el «centre neuràlgic» del poble, com ha indicat Xifré, i aquest és el projecte «més emblemàtic» que s'haurà dut a terme al municipi en els últims anys. El disseny de la plaça surt d'un concurs d'idees que van guanyar tres arquitectes del territori. Es pavimentà tot l'espai a un mateix nivell, els vehicles passaran només per la part nord i es mantindran els plataners al mig de la plaça. La idea és «pacificar» l'espai aprofitant que s'ha desviat bona part del trànsit a la nova carretera que uneix la Selva del Camp i Castellvell. La urbanització del Picarany, en mans municipals

En una trobada amb la premsa, Xifré ha destacat que aquest mandat s'ha «recepcionat» la urbanització del Picarany, «un problema que s'arrossegava des de fa trenta anys», com ha lamentat el batlle. És la darrera urbanització d'Almoster que quedava per traspassar a l'Ajuntament. El cost de les obres ha estat d'1,5 milions d'euros. Finalment, l'alcalde d'Almoster ha contat que la setmana vinent es posarà en marxa un casal per la gent gran amb tallers de cuina, de memòria, noves tecnologies o gimnàstica, entre d'altres. S'ubicarà a l'Espai Moster i les activitats es desenvoluparan tres dies a la setmana, durant els matins. El govern municipal vol fer una prova pilot fins al juny i, si té una bona rebuda, ampliar les activitats a més dies i oferir servei de dinar.

