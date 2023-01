Valls posa en marxa la cinquena edició de l'Escola de Persones Cuidadores

El programa es consolida com a eina de suport i d'aprenentatge per millorar la qualitat de vida de les persones dependents i cuidadores

Actualitzada 29/01/2023 a les 12:46

Valls ha posat en marxa aquesta setmana les sessions de la cinquena edició de l'escola de persones cuidadores, que s'allargarà fins l'11 de maig a les instal·lacions de Vallsgenera. La iniciativa municipal sorgeix a través del Grup de Treball de Salut Comunitària, que està impulsat pel Pla d'Acció Comunitària Inclusiva (PLACI) de la Regidoria d'Acció Comunitària, conjuntament amb l'Equip d'Atenció Primària Valls Urbà. Aquest grup està format pel mateix EAP i per la Fundació Vilaniu, el Pius Hospital de Valls, el Patronat Municipal d'Esports, el Centre de Salut Mental de Valls – Institut Pere Mata, la Creu Roja i les farmàcies de la ciutat.



L'objectiu de l'escola és proporcionar les habilitats necessàries a les persones cuidadores per millorar la qualitat de vida de la persona dependent però també posar al seu abast eines per viure positivament l'experiència de cuidar els altres i evitar l'aïllament. És a dir, el curs ofereix la formació i les tècniques necessàries per tal que la persona cuidadora també se senti cuidada i resolgui els dubtes derivats de la seva tasca diària.Les sessions d'aquest curs es van iniciar dijous 26 de gener i acabaran l'11 de maig. Consten de dues hores setmanals que es duran a terme els dijous a la tarda, de 15:15h a 17:15h, a l'aula 3 de Vallsgenera (carretera del Pla, 37 A). Durant el curs, els participants podran adquirir coneixements sobre àmbits com la mobilització dels malalts, el suport psicosocial, la informació de recursos socials i sanitaris disponibles, així com els aspectes legals sobre l'atenció al malalt dependent. Aquesta formació va a càrrec de professionals de l'àmbit sanitari, terapeutes ocupacionals, psicòlegs i treballadors socials. Per fer la inscripció, que és gratuïta, cal adreçar-se al CAP Doctor Ignasi Sarró (carrer Vallvera, 8) de manera presencial, o bé trucar al 977 63 60 24.