L'Ajuntament de Roda de Berà posa en marxa un curs gratuït d'alfabetització digital

Les sessions tindran lloc a partir del 6 de febrer, els dilluns al matí a l'aula TIC del Centre Polivalent de Miami Platja i els dimecres a la biblioteca de Mont-roig

Actualitzada 29/01/2023 a les 19:06

L'Ajuntament de Mont-roig del Camp, a través de l'àrea d'Impuls Econòmic i Ocupació, posarà en marxa a partir del dilluns 6 de febrer una nova proposta formativa, en aquest cas d'alfabetització digital.



Es tracta d'una formació que permet adquirir els coneixements i les destreses pràctiques necessàries per a utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). A més a més, l'alfabetització digital és un instrument d'inclusió social. En aquest sentit, no es tracta tan sols d'una capacitació tecnològica, sinó de l'aprenentatge de les oportunitats que aquestes tecnologies ofereixen per a millorar la qualitat de vida de les persones.Les sessions de formació es realitzaran a partir del 6 de febrer, els dilluns a l'aula TIC del Centre Polivalent de Miami Platja, i els dimecres a la biblioteca de Mont-roig del Camp amb un horari entre les 9 i les 12 h. Caldrà realitzar inscripció prèvia, ja que s'ha disposar de l'ordinador de l'aula. També es podran seguir les sessions amb l'ordinador portàtil que porti cada usuari. La inscripció és pot realitzar trucant al telèfon 977172527 o enviant un correu electrònic a promocio@mont-roig.cat A la formació d'alfabetització digital es tractaran els següents temes: primer contacte amb l'ordinador, processador de textos, correu electrònic, inscripció a portals de cerca de feina i suport per inscriure's a la Borsa de Treball Municipal.