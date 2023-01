L'ACA subvenciona Altafulla amb 147.918 euros pels treballs de millora executats l'any passat

Es van realitzar a l'estació de bombeig de Via Hercúlia, l'emissari submarí i la depuradora de Brises del Mar

Actualitzada 29/01/2023 a les 19:13

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), empresa pública adscrita al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, ha subvencionat amb 147.918,72 euros l'Ajuntament d'Altafulla per diferents treballs de millora executats l'any passat.Concretament, l'ACA ha concedit a l'Ajuntament d'Altafulla un total de 57.604,93 € per als treballs de manteniment de l'estació de bombeig de Via Hercúlia i de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Brises del Mar.També ha concedit una altra ajuda, de 48.299,07 €, en concepte de reposició i millores per a les actuacions d'aïllament de la impulsió de l'estació de bombeig de Via Hercúlia cap a l'emissari submarí, i la seva reparació.I per últim, també ha concedit una subvenció de 42.014,72 € per als treballs de reposició i millores per a l'actuació de la remodelació de l'EDAR de Brises del Mar. Tots aquests treballs s'han executat durant l'any 2022.