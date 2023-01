Adrià Wegrzyn torna a coronar-se com a guanyador del concurs de menjar calçots de Valls

La 41a Gran Festa de la Calçotada recupera la normalitat i públic d'abans de la pandèmia

Actualitzada 29/01/2023 a les 21:31

El barceloní Adrià Wegrzyn ha tornat a proclamar-se guanyador del concurs de menjar calçots de Valls aquest diumenge després d'ingerir-ne 221. És el dotzè cop que Wegrzyn ha aixecat el trofeu del certamen, en el qual ha participat catorze vegades. El concurs és un dels atractius de la Gran Festa de la Calçotada de Valls, que enguany ha celebrat la 41a edició sense rastre de les restriccions dels dos últims anys.L'organització calcula que s'han assolit dades prèvies a la pandèmia, amb més de 20.000 persones de públic i més de 2.000 degustacions de calçotades. La IGP Calçot de Valls manté la previsió d'arribar a vint milions de calçots aquesta temporada, mentre que els restauradors auguren que la demanda s'incrementi les pròximes setmanes.Una gernació s'ha reunit a la plaça del Pati aquest diumenge per veure de prop la vintena de participants que s'han posat a prova al concurs de menjar calçots. Com cada any, el repte era ingerir-ne el màxim en un termini de tres quarts d'hora. El barceloní Adrià Wegrzyn, que acumula catorze participacions i dotze podis en aquest certamen, ha recuperat la primera posició després d'ingerir més de tres quilos de ceba dolça. Wegrzyn no havia tornat a presentar-se al concurs des d'abans de la pandèmia i ha assegurat que la victòria ha estat «tranquil·la». Amb 49 anys, és conscient que en algun moment haurà de retirar-se d'aquest concurs, si bé ha assegurat que seria un «honor» que els seus fills el desbanquin com a campió en un futur.Aquest, però, no ha estat l'únic atractiu de la Gran Festa de la Calçotada de Valls, que s'ha complementat amb dues competicions més amb els calçots com a protagonistes. Així, el concurs de cultivadors ha aplegat una vintena de pagesos, mentre que el de salses de la calçotada han comptat amb una desena de participants.

En aquesta 41a edició de la Gran Festa de la Calçotada, l'organització calcula que s'han assolit les dades de públic prèvies a la pandèmia i s'han superat els 20.000 assistents. Pel que fa a les degustacions, enguany se n'han preparat unes 2.400 que s'han repartit per primer cop al pàrquing de la cooperativa agrícola.



Segons la Cambra de Comerç de Valls, el nombre de degustacions s'ha doblat respecte l'edició anterior, quan la festa encara estava condicionada per les restriccions sanitàries. El president de l'ens, Josep Maria Rovira, ha assenyalat que la recuperació de públic també s'ha notat als restaurants, tot i que ha reconegut que la temporada va «costar d'arrencar». De cara a les pròximes setmanes esperen que la demanda s'incrementi al conjunt de la restauració de la zona.



La previsió dels 20 milions de calçots es manté

Pel que fa a la collita de calçots, els productors de la IGP Calçot de Valls mantenen les previsions optimistes d'arribar als vint milions d'unitats. Es tracta d'una xifra que, de moment, no s'ha assolit mai. Malgrat tot, la recent baixada de temperatura els beneficia, tal com ha afirmat el president de l'organisme, Dalmaci Clofent. «Per a nosaltres, l'onada de fred és com si ens haguessin donat diners, les temperatures a prop de zero graus transformen en sucres els enzims de les plantes, que guanyen característiques organolèptiques. Estem molt satisfets», ha indicat.



Calçotades més enllà dels calçots

Actualment, la Indicació Geogràfica Protegida només certifica calçots crus, però no tanca la porta al fet que pròximament s'hi puguin afegir altres productes de quarta o cinquena gamma, com podrien ser les salses o les cremes. És el cas de la crema de calçots, un producte elaborat per una empresa de Figuerola del Camp, que s'ha presentat en societat en el marc de la Gran Festa de la Calçotada. Segons el gerent de Salses Fruits, Francesc Sans, la proposta neix com una proposta per allargar la temporada de calçots tot i que la collita hagi acabat.



Amb la voluntat de mantenir el nivell de qualitat de les calçotades i alhora, donar sortida a altres productes lligats a aquesta ceba, la Cambra de Comerç de Valls treballa per elaborar una certificació per a la restauració. Segons el president de l'ens, el protocol no només tindrà en compte que els restauradors serveixin calçots de la IGP, sinó també com es couen i amb quins altres aliments i begudes es mariden. La previsió és que l'any vinent se certifiquin els primers dotze restaurants del conjunt de la comarca. «Aquest any hem posat la primera pedra, volem pujar un esglaó per arribar a l'excel·lència de la calçotada», ha conclòs Rovira.