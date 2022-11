Salou donarà el tret de sortida al Nadal aquest divendres

L'acte de l'encesa tindrà lloc a 19 h, a la cruïlla entre carrer Barcelona i Via Roma

Salou donarà el tret de sortida al període nadalenc, amb la tradicional encesa de les llums dels carrers i de l'arbre de Nadal, aquest proper divendres, 2 de desembre.L'acte d'encesa dels llums de Nadal serà presentat per la Loli i el Pop; i comptarà amb nadales a càrrec del Cor Encantats, el Cor Infantil i el Cor Mitjà de l'Escola Municipal de Música de Salou (EMMS); el show d'encesa amb Nou Estil i un artista convidat; i la sessió del DJ D-Lort. Les famílies també podran gaudir d'una xocolatada amb coca de sucre, regals, photocall, entre d'altres sorpreses.L'arbre, que es col·locarà a la cruïlla de carrer Barcelona, amb Via Roma, oferirà, cada tarda, a les 19 h, fins al 6 de gener, un espectacle diferent de llums i colors, amb clàssics de la música pop i nadalenca. També s'il·luminaran les llums nadalenques al nucli comercial i al centre de Salou.Enguany, com a novetat, i amb l'objectiu de contribuir a l'estalvi energètic i complir el decret llei de mesures d'estalvi energètic, Salou ha posposat una setmana l'encesa de la il·luminació. A més, els llums s'apagaran una hora abans a la nit, en lloc de la 1 de la matinada, a les 12 de la nit. Tot això comportarà un estalvi de 90 hores de funcionament, un 26% menys.Cal recordar que els motius ornamentals d'il·luminació nadalenca són LED i estan fabricats amb material 100% reciclat.