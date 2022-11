Rosalía Banet guanya la Biennal d'Art Gastronòmic de Cambrils

Les obres de la Biennal es poden visitar a l'Ajuntament i les de fotografia, al Centre Cultural

Actualitzada 28/11/2022 a les 20:12

L'Ajuntament de Cambrils va lliurar aquest diumenge passat els guardons de la 5a Biennal d'Art Contemporani Gastronòmic, el 31è premi de Fotografia Vila de Cambrils i l'11è premi de Poesia. Rosalía Banet, Ariadna Parreu i Pau Magrané, Jordi Ginesta, Anna Molina i Pandula Bandara van ser els principals distingits en les diferents categories.

El jurat de la cinquena edició de la Biennal d'Art Contemporani Gastronòmic de Cambrils va decidir per unanimitat atorgar el primer premi, dotat amb 6.000 euros, a l'artista Rosalía Banet Masa per l'obra Altares y ofrendas 1: exceso.



Per altra banda, el Col·lectiu Taca, format per Ariana Parreu i Pau Magrané, va aconseguir l'accèssit del certamen, dotat amb 3.000 euros, per l'obra. Aquestes dues obres, juntament amb 13 més seleccionades pel jurat de la 5a Biennal, es poden visitar en una exposició a la Sala Àgora fins el pròxim 3 de febrer de 2023.La mostra estarà oberta tots els dies laborables de 9 h. a 14 hores i el cap de setmana del 10 i 11 de desembre dins de la programació de Tallers Oberts en horari de matí de les 11 h. a les 13 hores.

En el certamen, també es va fer públic el veredicte dels jurats dels altres Premis Vila de Cambrils. Per una banda, el 12è Premi de Narrativa marítima es va quedar desert perquè les obres presentades no s'ajustaven als criteris establerts.



Per l'altra, el jurat de l'11è Premi de poesia va seleccionar Jordi Ginesta Portet de Centelles per l'obra Cartografies i Anna Molina Casado de Castellet i la Gornal per l'obra Amb l'ànima al descobert. El fotògraf Pandula Bandara de Sri Lanka es va emportar el 31è Premi de Fotografia atorgat per l'Agrupació Fotogràfica. A més del premi principal, el certament de fotografia també va repartir medalles als guanyadors i guanyadores de les diferents seccions.



En la secció de monocrom, el jurat va seleccionar Neus Aguilera, de la Pobla de Claramunt, per la seva obra Planxant, José María Martín Hernández, de València, per Pending Mobile i Andreu Noguero Cazorla, de Sitges, per Lofoten BN 01. L'acte institucional, que va tenir lloc a la Sala de Plens, va arrencar amb la interpretació de Moon River de Henry Macini a càrrec del duet de violoncels format per Àngela Guillen i Guillem Vallvé.

L'Ajuntament de Cambrils inclou cada any als seus pressupostos les partides que permeten la convocatòria del premis ja que es considera que són una eina de suport imprescindible per creadors i un ajut econòmic per donar a conèixer les seves obres.