La Canonja encendrà els llums de Nadal aquest divendres a la tarda

Les entrades per Cap d'Any ja són a la venda

Actualitzada 29/11/2022 a les 07:38

La Canonja celebrarà aquest pròxim divendres, a les 17.30 h., l'acte simbòlic de l'encesa de la il·luminació de Nadal. Enguany, el lloc escollit serà la Rambla 15 d'abril, on s'ha col·locat un arbre de Nadal de grans dimensions i diferents elements de decoració nadalenca. Es farà un compte enrere amb la participació dels alumnes de tercer de primària de l'Escola la Canonja i un cop encesos els llums nadalencs oferiran una cantada de Bon Nadal. Tot seguit, la banda de dixie Stromboli Jazz Band animarà la festa amb les seves interpretacions. Hi haurà berenar per a tothom i es preveu que sigui un cop més un acte de molta afluència de famílies.A més, la Canonja tornarà a celebrar la Revetlla de Cap d'Any al Poliesportiu Municipal. Les entrades es poden adquirir fins el pròxim 10 de desembre al Poliesportiu. El sopar més el cotilló és de 60 euros mentre que el menú infantil serà de 20 euros. Si només es vol cotilló, l'entrada anticipada és de 20 euros i de 24, si es compra a la taquilla. Per als menors de 14 anys, el preu serà de 6 euros.