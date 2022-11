El PSC del Morell denuncia presumptes irregularitats en la contractació del cap de vigilants municipals

Albert Ortega assegura que el treballador que ha exercit el càrrec durant tres anys no tenia la categoria exigida a les bases

Actualitzada 29/11/2022 a les 12:11

El portaveu del PSC a l'Ajuntament del Morell, Albert Ortega, ha posat en coneixement de la fiscalia de l'Audiència provincial de Tarragona presumptes irregularitats comeses pel consistori en la contractació i el cobriment de la plaça del cap de vigilants municipals.El regidor socialista assegura que «l'adjudicació del càrrec ha menystingut les mateixes bases del procés de selecció ja que la categoria demandada no correspon amb la presentada per part del treballador que ha exercit aquesta responsabilitat durant més de tres anys». Ortega explica que sempre que ha demanat explicacions sobre aquest fet «sempre he obtingut el silenci per tota resposta».En concret, el grup socialista vol saber com s'ha permès aquesta situació tenint en compte la manca d'acreditació de la categoria requerida per al lloc de treball i perquè en cap moment, s'han pres mesures per resoldre aquesta presumpta irregularitat.«Entenem que és el nostre deure democràtic institucional posar en coneixement de la fiscalia uns fets, com a mínim qüestionables des del punt de vista legal», ha finalitzat el socialista.