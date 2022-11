Tarragona lidera amb 35 milions les inversions turístiques del Govern a Catalunya

Fernando Valdés defensa a Salou la necessitat d'estudiar les necessitats de finançament dels municipis turístics

Visita a Mont-roig del Camp

La província de Tarragona lidera amb 35,1 milions d'euros les inversions que el Govern d'Espanya ha desplegat des de l'any 2020 en la modernització i competitivitat del model de turisme de Catalunya. El secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés, ha visitat avui Salou i Mont-roig del Camp, dos dels municipis tarragonins que s'estan beneficiant d'aquestes inversions, que ascendeixen a 117 milions d'euros en tota Catalunya.«Tots aquests recursos estan contribuint al fet que Salou i Mont-roig del Camp, i amb ells moltes altres destinacions pioneres del nostre model de turisme vacacional, hagin iniciat un camí cap a noves fórmules de desenvolupament turístic més sostenibles, intel·ligents i pensades per als 365 dies de l'any», ha ressaltat Fernando Valdés en la inauguració de la 1a Convenció Salou Congress que ha debatut sobre la transformació dels destins de costa, i en la qual ha participat també la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugenia Gay i Rosell.En el seu discurs, el secretari d'Estat ha destacat que cap altre país de la UE ha reservat dins del seu Pla de Recuperació un paquet d'inversions específic per al sector turístic que abasteixi l'envergadura del paquet espanyol amb 3.400 milions d'euros. I ha defensat que en el cas dels municipis turístics cal realitzar un estudi en profunditat sobre les seves necessitats de finançament, perquè la seva població flotant multiplica el cens de població.«Això representa per descomptat un desafiament per a la gestió dels serveis públics, perquè una destinació turística presta serveis de seguretat, neteja o manteniment de les platges per a tots per igual, siguin residents o turistes. Uns serveis que requereixen d'un finançament ajustat a les seves necessitats i que exigeix d'una anàlisi profunda com el que l'Associació de Municipis Turístics està realitzant actualment», ha indicat.Des de Salou, el secretari d'Estat s'ha desplaçat a Mont-roig del Camp per assistir a la reunió del Patronat de la Fundació Más Miró, que la Secretaria d'Estat de Turisme secunda financerament amb 100.000 euros anuals.A la tarda, Fernando Valdés es reunirà amb l'alcalde de Mont-roig, Fran Morancho, per a analitzar la marxa del Pla de Sostenibilitat Turística que s'està executant en la localitat, amb un pressupost de 3,98 milions d'euros finançats a parts iguals per la Secretaria d'Estat de Turisme, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament.El Pla contempla la creació d'un centre de convencions per a atreure congressos de petit format i esdeveniments, la reurbanització de la Plaça Girona i la implantació d'un pàrquing cobert per a bicicletes, la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, una xarxa de rutes entre els principals nuclis de població per a vianants i ciclistes, així com la digitalització de l'oficina de turisme de Mont-roig i un pla per a donar suport a la digitalització de les empreses turístiques, entre altres accions.Al costat de Salou i Mont-roig, unes altres de les actuacions que està finançant el Govern d'Espanya a la província de Tarragona estan impactant en el patrimoni de la ciutat de Tarragona, el Parador de Tortosa, o les localitats de Vila-seca, Sant Carles de la Rápita, Amposta, i a Deltebre.