Els treballs duraran fins al 31 de gener de 2023

Actualitzada 28/11/2022 a les 10:31

La carretera TV-2336 que uneix Solivella i Blancafort estarà tallada totalment per obres fins al 31 de gener de 2023. Segons ha informat la Diputació de Tarragona, el tall és total i durant les 24 hores del dia.El trànsit de la carretera es desviat per una ruta alternativa que va per la TV-2337 fins arribar a la C-14, via que connecta amb Solivella