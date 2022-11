Roda inicia la tercera edició dels Pressupostos Participatius

El procés compta amb 130.000 euros

Els rodencs tornaran a decidir en quins projectes s'inverteix una part del pressupost municipal de l'any vinent. Concretament, 130.000 euros. Sota el lema Tu decideixes com avança Roda de Berà!, l'equip de Govern ha posat en marxa una nova edició dels Pressupostos Participatius de Roda de Berà, dins la seva aposta per continuar avançant en la participació ciutadana.La sessió de presentació de la nova edició se celebrarà el pròxim divendres 2 de desembre, a partir de les 19.30 h., a l'Hotel d'Entitats, per tal de donar a conèixer els detalls del procés i l'estat d'execució de les propostes guanyadores en edicions anteriors.Serà a partir del dia 5, i fins al 18 de desembre, quan la ciutadania, persones majors de 16 anys empadronades o amb segona residència al municipi, així com les entitats veïnals, podran presentar les seves propostes d'inversió. Les dues propostes podran ser presentades a través de la butlleta editada per a aquesta edició, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, o a través del web dels Pressupostos Participatius. Les propostes guanyadores s'anunciaran a finals de març de l'any que ve.