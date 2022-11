«'Un país en marxa' proposa idees per a sortir de la triple crisi actual»

La iniciativa de la CUP gira arreu de Catalunya per a posar sobre la taula i debatre propostes

Actualitzada 27/11/2022 a les 20:59

— La campanya Un país en marxa va començar fa dues setmanes, en què consisteix?

— Són actes concrets que pretenen traslladar els tres processos en els quals estem immersos des de l'organització: una campanya en clau ofensiva per garantir una sortida digna de la triple crisi que estem vivint, democràtica, energètica i econòmica, desplegar un debat estratègic com a moviment i com a conjunt de l'Esquerra Independentista per a veure com creem una xarxa amb la resta d'agents sociopolítics del país i poder dur a la pràctica la campanya i, finalment, connectar-ho amb les pròximes eleccions municipals.

— Per tant, quin objectiu concret tenen els actes?

— Volem activar la militància de la CUP i l'Esquerra Independentista com agents politicosocials per donar resposta a la situació actual. Per a fer-ho, com a organització creiem que hem de posar sobre la taula qüestions del sistema, com són les propostes que veritablement poden oferir una sortida de la crisi.

— Podria explicar alguns dels conceptes a tractar durant els debats dels actes?

— Un exemple és que no pot ser que l'única sortida viable per a la creació de llocs de treball sigui la creació de macroprojectes com el de Hard Rock, que són altament consumidors de recursos energètics i hídrics en la situació d'emergència climàtica que vivim. Avui en dia, s'hauria d'estar plantejant la reducció de la jornada laboral, fins a 25 hores, per exemple. Aquestes qüestions, que per una són de sentit comú, no les està plantejant ningú. Nosaltres, com a organització anticapitalista, tenim l'obligació de situar sobre la taula propostes reals.

— Quina connexió té Un país en marxa amb les eleccions municipals?

— A la CUP som municipalistes, no localistes, i, per tant, pensem que la construcció del país que volem es fa poble a poble. Les eleccions són importants, no només per obtenir representació, també perquè necessitem garantir que hi ha una coherència discursiva i pràctica per part de totes les nostres assemblees locals. Defensarem aquelles prioritats que encaixin amb aquesta campanya, que ningú més està plantejant.

— Per tant, del que surti en fareu els projectes municipals?

— No ben bé. Hi ha una part que sí, una de més estratègica i després s'haurà d'aterrar a les característiques pròpies de cada municipi. A Reus hi ha unes particularitats diferents de les de la Selva del Camp o a les de Tarragona. Per exemple, quan parlem de sanitat pública, s'expressa en diferents àmbits. Amb la iniciativa volem connectar les idees amb les prioritats de cada ciutat.

— Hi ha molts municipis en els quals encara no se sap qui estarà en les llistes electorals de la CUP. Un país en marxa també és una crida a la militància?

— Cada assemblea local té els seus ritmes. És important destacar que, en tot moment, volem parlar del què i no del qui. Que alguns municipis encara no tinguin llista evidència que el que és realment rellevant és el què hi anem a fer. De totes maneres, la iniciativa no va encarada en aquest sentit.