Montserrat Duch i Anna M. Bofarull, Premis Tarragonès

L'acte de lliurament es va celebrar al poliesportiu de la Pobla de Montornès

Actualitzada 28/11/2022 a les 07:33

El poliesportiu de la Pobla de Montornès va acollir divendres, al vespre, l'acte de lliurament dels Premis Tarragonès que cada any se celebra en un municipi diferent d'aquesta comarca. L'acte va estar conduït per la periodista Montse Solé i va comptar amb un concert de la formació musical Cèltic Quartet.El projecte Evolució i adaptació del treball gremial i el capital social a l'adveniment de l'economia de mercat a Tarragona i comarca durant la fallida de l'Antic Règim (1740-1850), de Manel Camafort, va obtenir la XXIIIa Beca d'Investigació. El XXIè Premi de Creació Lucius Anneus Florus el va rebre la directora de cinema Anna M. Bofarull en reconeixement a la seva important trajectòria, mentre que el XXIè Premi de Difusió Eutyches va ser per a la catedràtica d'Història Contemporània Montserrat Duch.