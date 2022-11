Els dies 2, 3 i 4 de desembre torna la Fira de Nadal del Morell

El recinte, a l'esplanada del carrer Àngel Guimerà, acollirà comerç local, artesania, restauració, actuacions musicals...

Actualitzada 28/11/2022 a les 17:01

Els dies 2, 3 i 4 de desembre el Morell viurà una cita nadalenca espectacular amb una nova edició de la Fira de Nadal. Un gran esdeveniment impulsat des de la regidoria de Promoció econòmica de l'Ajuntament del municipi, amb el suport de l'Associació de comerciants i professionals del Morell, que presenta un programa farcit d'actes i que convertirà el primer cap de setmana de desembre en unes jornades molt especials.«Després de la bona acollida de la Terrafira de Nadal de l'any passat, hem apostat per un format molt similar», explica la regidora de Promoció econòmica, Mònica Casas, «que suposarà un impuls al sector comercial morellenc en unes dates molt importants». Serà, doncs, un gran recinte ubicat al carrer Àngel Guimerà, darrere de la benzinera, i on es podrà trobar comerç local, artesania, restauració, actuacions musicals...«Com a novetat, tindrem una petita fira del vi, amb una desena de cellers que oferiran els seus productes», comenta la regidora, un espai que se suma a la ja tradicional pista de gel, el trenet de la fira, els tallers i activitats per a la canalla... I diumenge, a més, exposició de clàssics, la Festa de l'oli i el seu concurs d'allioli.«Mantenim la idea d'oferir una gran fira de Nadal, amb tots els ingredients que això comporta», detalla l'alcalde, Eloi Calbet, «així que la decoració continuarà jugant un paper cabdal, amb un gran ventall d'activitats que faran que l'ambient nadalenc envaeixi el nostre municipi durant tres dies».El recinte obrirà divendres dia 2 a les 17 hores, i una hora més tard es farà l'encesa de les llums de la fira. Pel que fa als horaris, divendres estarà oberta de 17 a 20 hores, mentre que l'espai de restauració obrirà de 17 a 22 hores. Dissabte, l'espai comercial tindrà un horari de 10 a 20 hores, i l'espai de restauració, de 10 a 22 hores. I, diumenge, tota la fira obrirà de 10 a 19 hores.