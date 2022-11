Salou registra una ocupació a l'octubre de 12,5 punts més que el 2019

La mitjana d'ocupació mensual va ser del 63% i va augmentar, també, el nombre total de pernoctacions

Actualitzada 27/11/2022 a les 17:31

Salou ha registrat aquest passat mes d'octubre una ocupació mitjana del 63% als allotjaments turístics, segons dades facilitades per l'Eurecat, l'entitat de referència sobre dades turístiques a Catalunya. Aquesta xifra representa 12,5 punts més que el percentatge assolit durant el mateix període de 2019. Pel que fa a pernoctacions, n'hi ha hagut un 2,7% més que l'any 2019, passant de 635.236, al 2019, a 652.707, aquest 2022.



Les xifres han estat, encara, millors si ens fixem en certs moments clau, com el pont de Tots Sants -29, 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre- quan una quinzena dels 45 establiments oberts a Salou, entre hotels, càmpings i apartaments, van estar per sobre del 90% d'ocupació; i diversos, fins i tot, van arribar al 100%, fent que la mitjana se situés en un 81.7%.L'alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, valora molt positivament els resultats del passat mes d'octubre i els atribueix a «la bona feina que estem fent, tant des de la nostra entitat, amb les accions de promoció al mercat nacional, francès i britànic, i la creació de nous productes turístics; com, també, els esforços del sector privat».Granados parla de l'octubre com de «l'inici de la temporada de tardor, un mes bo, perquè encara tenim una climatologia molt agradable i els nostres visitants de proximitat poden gaudir de l'oferta del Saloween i la programació de la Festa Major del 30 d'Octubre, a més del patrimoni natural, paisatgístic i cultural, el shopping i la gastronomia de qualitat».Pel que fa a l'origen dels visitants, el passat mes d'octubre van arribar, majoritàriament, del territori estatal i de Catalunya, així com, també, de França, un mercat que en aquesta època de l'any té bona disponibilitat per viatjar.