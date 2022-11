L'embarcació 'Bruleo' guanya el concurs de pesca de la XVLII Festa del Calamar

El trofeu al calamar més gran se l'ha endut l'embarcació FASE III, de Roberto Sánchez, per haver pescat un mol·lusc de 760 grams

La XLVII edició de la Festa del Calamar, la celebració més antiga de Salou, ha finalitzat, avui diumenge, al migdia, amb el lliurament de trofeus del tradicional concurs de pesca. L'embarcació guanyadora d'enguany ha estat l'anomenada 'Bruleo', encapçalada per la patrona Fina López Pérez, que ha participat acompanyada del seu fill, Albert Fuentes. Han aconseguit 2.500 punts.



L'acte, que ha tingut lloc al Club Nàutic Salou, ha comptat amb la presència de l'alcalde Pere Granados, i del regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà; junt amb el president del Club Nàutic Salou, Jaume Vicheto; i el president de la Societat de Pesca Esportiva de Salou, Alfred Alós, entre d'altres personalitats, com el comandant naval de la Marina, Juan José Ruiz Pérez; autoritats de l'Ajuntament de Salou i membres de la junta directiva del Nàutic.En segona posició, ha quedat l'embarcació 'Lilot', del patró Francisco Navarro, que ha anat acompanyat de Juan Muñoz i Josep de la Iglesia, amb un total de 1.900 punts. I, el tercer lloc, amb 1.600 punts, l'ha assolit l'embarcació 'Zape Primero', d'Òscar Salvadó Jardí, que hi ha participat junt amb Lluïsa Botella, Gerard Salvadó i Juan Curto.També s'ha fet lliurament del trofeu a l'embarcació que ha pescat el calamar més gran, que se l'ha endut 'Fase III', de Roberto Sánchez, en haver aconseguit capturar un mol·lusc de 760 grams. Tot i que enguany hi ha hagut menys dies per sortir a la mar a pescar a causa del mal temps, la pesca ha estat de 53,705 kg de calamar. Hi han participat 26 barques, amb 85 pescadors.L'alcalde Pere Granados, en la seva intervenció, ha felicitat les persones concursante i els ha agraït que, novament, hagin pres part d'aquesta festa que compleix 47 anys, la més antiga del municipi; la qual representa la tradició dels homes i dones de la mar, «essència del nostre poble». Així mateix, ha explicat que «Salou és una ciutat moderna, però amb una història mil·lenària». I que «el port natural de la ciutat és el més important de Catalunya». Finalment, ha tingut unes paraules de record pels «pescadors que avui ja no són entre nosaltres».Per la seva banda, el regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà, ha agraït a tots els participants «el fet de mantenir viva aquesta branca de la cultura de Salou, des de 1975, una festa única i identificadora», ha dit; i ha relatat algunes anècdotes viscudes pels pescadors dins del certamen de pesca del calamar, a més del suport i col·laboració del «Pepe, el José i el Rogelio».L'acte ha acollit un moment especial en què el pescador Rogelio Brull, ja retirat, ha lliurat un petit obsequi fet per ell mateix a l'embarcació Argos IV, que ha quedat empatada amb els tercers classificats, amb punts, però per quilos de calamar no ha pogut fet pòdium. Així mateix, l'Ajuntament de Salou ha volgut retre un reconeixement especial al Pepe i al José, dues persones que, any rere any, vetllen pel bon funcionament del concurs i són les encarregades de realitzar, cada tarda, la pesada dels calamars.

En aquesta nova edició, hi han participat fins a 26 embarcacions. Han estat les següents: Bruleo, de la patrona Fina López; Lilot, de Francisco Navarro; Zape Primero, d'Òscar Salvadó, Argos IV, de Joan Carbonell; Salauris, de Xavier Beamud; Baigorri, de Joaquín Azcona; Cutero, de Josep Tomàs, Fase III, de Roberto Sánchez; Princesa Pirata, de José Luis del Río; Flora, de Jordi Prats; Paraca II, de Pedro Sáez; Muntanera, de Neus Ferré; Salou, de Sisco Orts; Delfín II, d'Ángel González, Maria Cinta, de Manuel Reina; Arlekinoa, de Francisco Chinchilla; Marilen, de Ramon Ginovart; Afrodita, de Daniel Naegel; Lady Laura, de Carlos González; Litot II, de Cristian Fornès; Jimango, de Javier Llobet; Gemma & Eva, de Joan Borràs; Marqués II, d'Attilo Cozarin; Mark II, de Cristian Cruz; Crieda, de Francisco Lara; i Carmot, de Miquel Fernández Carballo.

Cal recordar que va ser ara fa 47 anys que es va celebrar la primera edició del concurs de pesca del calamar. L'any 1975, el món pescador de Salou es reunia per fer un homenatge a la tradició marinera del municipi. En aquella primera edició hi van participar 21 barques, 70 pescadors i es van capturar 85kg d'aquest saborós mol·lusc.