Entra aigua de mar al condensador de la nuclear de Vandellòs i s'atura la planta

La central fa una parada no programada dos dies després d'acabar la recàrrega de combustible

Actualitzada 27/11/2022 a les 18:48

La central nuclear Vandellós II ha fet aquest diumenge al migdia una parada no programada perquè ha entrat aigua de mar al condensador i s'ha descompensat el circuit secundari. Com s'ha informat des del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), a les 12:38 hores s'ha abaixat la càrrega i s'ha desacoblat la planta de la xarxa elèctrica.



Amb la nuclear per sota del 5% de potència, s'està «restaurant les condicions químiques» del circuit secundari als valors requerits. La planta es manté «estable» amb aquesta potència mínima. Fonts d'ANAV asseguren que la incidència no ha tingut conseqüències per a la salut de les persones ni el medi ambient. El CSN encara no ha qualificat la gravetat de l'accident i estudia la situació.Vandellòs II va acabar divendres la 25 recàrrega de combustible i es reconnectava a la xarxa després de quaranta dies. La planta acaba d'iniciar un nou cicle de producció a les instal·lacions després d'un procés de recàrrega del combustible que ha suposat 9.500 ordres de treball.Entre els elements renovats en aquesta parada hi ha 60 dels 157 elements del nucli del reactor, la substitució de la placa de secció contínua de 25 tubs guia, i la neteja del circuit secundari dels generadors de vapor. També es van revisar dues de les tres turbines de baixa pressió.