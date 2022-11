Centres de Valls i dels Pallaresos, guardonats als Premis Escoles Verdes 2022

El Projecte Torrents i l'escola bresssol Llar de Colors han sigut reconeguts per les seves iniciatives d'educació per a la sostenibilitat

Actualitzada 27/11/2022 a les 10:09

S'incorporen 78 centres a la xarxa d'escoles verdes

Després de dos anys de pandèmia, s'han tornat a lliurar de manera presencial els Premis Escoles Verdes 2022 a les millors iniciatives d'educació per a la sostenibilitat. Centres escolars de quatre comarques de la província de Tarragona han sigut guardonats.En la categoria de treball en xarxa realitzat conjuntament amb altres agents del territori per a la millora ambiental dels diferents centres que participen en el projecte i el seu entorn, s'ha premiat les escoles verdes de Valls pel Projecte Torrents.Per altra banda, en la categoria d'actuació singular, ha estat distingida l'Escola Sant Llàtzer de Tortosa pel projecte Construint relats. També han rebut un esment honorífic l'escola bressol Llar de Colors, dels Pallaresos, l'Institut de Tecnificació d'Amposta i l'escola Minyons d'Urgell de Fondarella.Un total de 78 centres s'han incorporat a la xarxa d'escoles verdes de Catalunya, després d'haver obtingut un distintiu que ja tenen 923 escoles. Són de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf i el Maresme; de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès i la Conca de Barberà; de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès i la Garrotxa; i de l'Alta Ribagorça.La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i el titular d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, han lliurat aquest dissabte els distintius dels nous centres educatius. Amb la incorporació d'aquests centres, ja són 923 les escoles que tenen el distintiu d'Escoles Verdes.Aquest programa és un suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions que tinguin la finalitat de fer front, des de l'ensenyament, als nous reptes i valors de la sostenibilitat. Per obtenir el distintiu, els centres han d'haver impartit la formació corresponent i disposar d'un pla d'educació per a la sostenibilitat.