Salou obre una nova convocatòria d'ajuts econòmics per al teixit comercial i empresarial

Actualitzada 26/11/2022 a les 18:48

L'Ajuntament de Salou, a través de l'àrea de Dinamització Econòmica, ha posat en marxa una nova convocatòria d'ajuts econòmics adreçats al comerç, la restauració i els serveis de proximitat, destinant un total de 100.000 euros. Es poden beneficiar d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques: autònoms i petites empreses de comerç, restauració i de serveis de proximitat de Salou.



La finalitat d'aquest programa d'ajudes és contribuir a la modernització i millora de la competitivitat del teixit comercial i de serveis, amb eines tecnològiques i digitals aplicades al retail, per ser comerços tecnològics de proximitat. També, ajudar davant els nous reptes de sostenibilitat; la millora de la imatge comercial de l'establiment; la concessió d'incentius per a la reobertura de locals buits; i les noves activitats, amb local establert al municipi.L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha assegurat que «des de l'Ajuntament, volem prioritzar l'adaptació del nostre teixit comercial i empresarial a les noves tecnologies; així com donar un gran impuls a l'emprenedoria». Per la seva banda, el regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez, ha assenyalat que «tornem a presentar una nova convocatòria d'aquests ajuts, atès que els darrers anys van tenir molt bona acollida, i volem continuar donant suport al comerç local».Aquesta nova convocatòria contempla, per tant, cinc línies: Per a persones emprenedores amb projectes d'autoocupació i l'afavoriment de la creació i establiment de noves empreses, amb local establert al municipi; per a la renovació i modernització de l'establiment en l'àmbit tecnològic; per a la millora de la imatge comercial de l'establiment; per a la millora de la sostenibilitat i/o estalvi energètic; i per a la concessió d'incentius per a la reobertura de locals buits, dins de la trama urbana del municipi de Salou.Les sol·licituds es poden demanar a partir fins al 31 de desembre de 2022. Caldrà emplenar la instància de sol·licitud específica, i presentar-la, via online, a través de la Seu Electrònica, en aquest enllaç , adjuntant tota la documentació requerida. Es pot obtenir més informació al web www.salou.cat/ajutsempreses2022 ; per telèfon o WhatsApp al número 687 209 435; o bé a través de correu electrònic, a l'adreça promocioeconomica@salou.cat