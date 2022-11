Salou acollirà l'espectacle benèfic 'Zambomba Flamenca' el pròxim 6 de desembre

Tindrà lloc a les 12 hores, al Teatre Auditori del municipi, i es recaptaran fons a favor de la investigació del càncer infantil

Actualitzada 26/11/2022 a les 19:48

La vuitena edició de l'espectacle benèfic 'Zambomba Flamenca' tornarà a Salou, el proper 6 de desembre, per recaptar fons a favor de la investigació del càncer infantil. Tindrà lloc a les 12 hores, al Teatre Auditori (TAS). La recaptació anirà destinada, íntegrament, al Pediatric Cancer Center, el nou centre d'oncologia pediàtrica de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, per a la investigació del càncer infantil i perquè els més petits tinguin l'oportunitat d'accedir als millors tractaments.

Cal destacar que la Zambomba és l'expressió del sentiment i la tradició del Nadal andalús, a través de la música flamenca. Aquest esdeveniment és organitzat per la Unión Musical 'La Flamenca' i la Hermandad Rociera del 'Pastorcillo Divino', amb la col·laboració de l'Ajuntament de Salou i la Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia; entre d'altres entitats, empreses i associacions. L'espectacle comptarà amb més de 60 artistes, la música de 30 guitarres, percussions, violí, piano, baix i vint 'cantaores' i 'cantaoras'. Tots ells, participen de forma altruista.

L'entrada donatiu es pot adquirir, al preu de 8 euros, a diferents establiments de Salou, Vila-seca i dels barris Sant Pere i Sant Pau, la Granja i Bonavista. Així mateix, es pot adquirir l'entrada per a l'espectacle de Salou de forma online, a través de l'enllaç VIII Zambomba Flamenca Solidaria en Entradium i, també, per correu electrònic, a casa.andaluciatgn@gmail.com o bé a través dels membres de la Junta Directiva de la Casa de Andalucía. D'altra banda, es pot participar a través de la Fila Zero, fent una donació al número de compte ES51 0182 6128 4402 0381 4308.