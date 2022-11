Protecció Civil homologa quatre nous plans d'autoprotecció al Camp de Tarragona

La Comissió d'Autoprotecció ha aprovat dues homologacions a les Terres de l'Ebre

Actualitzada 26/11/2022 a les 18:10

Protecció Civil va homologar ahir 22 nous plans denominats d'autoprotecció, principalment d'indústries de risc químic, però també de centres culturals, festivals musicals, fires, edificis d'oficines o un port esportiu. La majoria de les homologacions dels plans d'autoprotecció, aprovats aquest divendres per la Comissió d'Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya presidida per la seva directora general, Marta Cassany, s'han produït a Barcelona (14), per davant dels del Camp de Tarragona (4), les Terres de l'Ebre (2) i Catalunya Central (1).Segons ha explicat aquest divendres Protecció Civil en un comunicat, la d'aquest divendres ha estat la novena Comissió d'Autoprotecció d'aquest any, que ha permès agilitar el procés d'homologació dels plans d'autoprotecció, amb una reducció significativa dels terminis de resolució expressa dels procediments. Des que van començar les reunions de la Comissió d'Autoprotecció de Protecció Civil al març del 2021, ja s'ha arribat als 499 plans homologats.Dels 22 plans homologats, set d'ells corresponen a esdeveniments temporals -com festivals de música, fires o esdeveniments esportius-, mentre que els quinze restants són d'altres activitats permanents. En la comissió d'aquest divendres, també s'han presentat onze plans d'autoprotecció que no han estat homologats, la majoria d'ells a Barcelona (6).