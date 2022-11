La Central Nuclear de Vandellòs II inicia el seu 26è cicle d'operació

La pròxima parada per recàrrega tindrà lloc el mes d'abril de 2023

La central nuclear Vandellòs II es va connectar novament a la xarxa elèctrica a les 22.18 hores d'ahir, 24 de novembre, després de finalitzar les activitats corresponents a la seva 25a recàrrega de combustible, donant pas al seu vint-i-sisè cicle d'operació.Més d'un miler de treballadors de diferents perfils i especialitats professionals procedents de prop de 60 empreses de serveis han participat, donant suport a l'equip humà de CN Vandellòs II, en l'execució de les activitats programades. El projecte, que ha durat 40 dies, ha suposat per a ANAV una inversió superior als 21 milions d'euros.Entre els treballs rellevants que s'han dut a terme, a més de la renovació de 60 dels 157 elements que conformen el nucli del reactor, destaquen diverses activitats realitzades en el circuit primari com la inspecció per corrents induïts del generador de vapor 'C', la substitució de la placa de secció contínua de 25 tubs guia, la substitució del motor de la bomba "A" de refrigerant del reactor i la substitució de les tres vàlvules de seguretat del pressionador. Altres treballs destacats han estat la neteja de la part pertanyent al circuit secundari dels generadors de vapor i la revisió completa de dues de les tres turbines de baixa pressió.Així mateix, en aquesta parada s'han implementat 34 modificacions de disseny físiques i 3 de software amb l' objectiu de mantenir la planta en les millors condicions de seguretat i fiabilitat per afrontar el nou cicle d'operació i intensificar la preparació de la planta per operar a llarg termini. La pròxima parada per recàrrega a ANAV tindrà lloc el mes d'abril de 2023, quan la unitat 1 de la central nuclear Ascó abordarà la seva 29a recàrrega de combustible.