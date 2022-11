Iryo connecta a partir d'avui Barcelona i Madrid, però passa de llarg de Tarragona

Renfe dona la benvinguda al nou operador d'alta velocitat amb una campanya irònica a les xarxes

Actualitzada 25/11/2022 a les 07:23

L'operador de trens d'alta velocitat Iryo connectarà a partir d'avui Barcelona amb Madrid, convertint-se en el procés en la tercera companyia que farà aquest recorregut, després de Renfe i Ouigo. No obstant això, l'empresa no farà parada a l'estació del Camp de Tarragona, així com tampoc a Lleida, Catalayud ni Guadalajara, mentre sí que aturarà momentàniament el trajecte a Saragossa. La nova oferta ferroviària tindrà 32 freqüències diàries –16 d'anada i 16 de tornada– entre les dues capitals.Malgrat que es tracta de l'entrada d'un nou competidor al mercat, Renfe ha volgut donar la benvinguda a la nova operadora mitjançant una campanya amb un toc d'humor que ha difós a través de les xarxes socials. En el vídeo, Juan Gutiérrez, maquinista de Renfe des de fa més de 40 anys, s'adreça a la filial de l'empresa Trenitalia barrejant el castellà i l'italià. «Jo també estava nerviós el primer dia que vaig conduir un tren d'alta velocitat, no us preocupeu», assegura amb ironia. Amb tot, s'acomiada amb el següent missatge: «Qualsevol coseta, ja sabeu on soc. Benvenuti i bona sort».