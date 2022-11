Imposen una fiança de 65 milions d'euros als investigats pel frau d'ampolles de vi de Reserva de la Tierra

El jutjat d'instrucció 3 de Reus atribueix als encausats els delictes d'estafa, falsedat documental i de certificats

Actualitzada 25/11/2022 a les 13:35

El jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha imposat una fiança de 65 milions d'euros per als investigats pel frau d'ampolles de vi comès presumptament per Reserva de la Tierra, una empresa de de les Borges del Camp. El magistrat ha acordat un aval conjunt per garantir que els encausats puguin afrontar les possibles responsabilitats del procediment.El jutge els atribueix els delictes contra la propietat industrial, d'estafa i publicitat enganyosa, així com el delicte de falsedat documental i de certificats, en relació amb una denúncia per una possible falsificació en l'etiquetatge de les botelles de vi de les Denominacions d'Origen Montsant, Terra Alta, Priorat, Tarragona i Catalunya. L'auto indica que la comercialització dels vins supera amb escreix el produït per les DO.