El Camp de Tarragona es mobilitza i diu prou a les violències masclistes en el 25N

Més enllà de la lectura del manifest institucional, s'han organitzat tallers, xerrades i activitats culturals per a crear consciència

Actualitzada 25/11/2022 a les 08:19

Tarragona

Reus

Valls

El Vendrell

Vila-seca

Salou

Cambrils

Constantí

La Canonja

Els Pallaresos

Creixell

Torredembarra

Roda de Berà

Els municipis del Camp de Tarragona es mobilitzen un any més per a condemnar la violència de gènere i visualitzar un de les principals xacres que pateix la nostra societat. Al llarg d'aquesta setmana, s'han anat organitzant actes diversos arreu del territori amb l'objectiu de conscienciar sobre l'existència d'aquest tipus de violència i treballar per a la seva eliminació. Avui, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, s'intensifiquen les propostes programades.La ciutat de va començar el seu programa d'activitats al voltant del 25N fa dues setmanes. S'han organitzat xerrades, conferències i altres actes per a conscienciar a diversos sectors de la societat sobre aquesta problemàtica. La nova llei de llibertat sexual ha centrat enguany bona part dels actes, entre ells el principal, unes jornades titulades No esperis un no rotund: només el sí és sí, que entre dimecres i ahir van aplegar a unes dues-centes persones al Palau Firal i de Congrés. En els dos dies, s'han explicat les novetats de la legislació, especialment pel que fa a l'assetjament en entorns laborals, però també s'ha donat veu a dones que han viscut situacions d'assetjament al carrer. Avui, la ciutat posa punt final a aquestes jornades reivindicatives i de conscienciació amb la lectura del manifest per a l'erradicació de la violència envers les dones, que es farà a la 1 del migdia, a la plaça de la Font.Un monstre amb moltes cares. Aquest és el lema escollit per la regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus per la campanya llençada amb motiu del 25N. La campanya fa una crida a les dones que pateixen violència sexual, tecnològica, vicària o de qualsevol altre tipus o a una persona coneixedora d'una situació de violència a demanar ajuda. Més enllà d'aquesta campanya de sensibilització i informació, la capital del Baix Camp fa dies que també es troba immersa en els actes programats al voltant del Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència envers les Dones. Dimarts es feia una xerrada sobre violències masclistes digital i ahir sobre violència vicària. Avui, a les 10 del matí, es farà l'acte institucional al Saló de Plens. Consistirà en la lectura del manifest, a càrrec de Joanna Hernandez Semacaritt, jugadora del Reus Rugbi Club; parlaments institucionals i concert del pianista Albert Galcerà i Oliver, director musical de l'Orfeó Reusenc. A partir de les 9 del vespre, a la plaça Farinera de Reus hi haurà la Festa Lila organitzada per l'entitat Comerç Solidari Reus, una festa cultural contra la violència masclista. Fins a l'1 de desembre es podrà visitar l'exposició de sensibilització amb les violències sexuals Lliures i sense por, dissenyada per l'Institut Català de les Dones i Creación Positiva de dilluns a divendres de 9 a 21 h a la Sala dels Rentadors del Casal de les Dones. A aquestes propostes cal sumar-hi les que han organitzat diverses entitats, entre les quals destaca la manifestació unitària impulsada per la Plataforma 25N del Camp, que recorrerà els carrers de la ciutat.Fins al 2 de desembre, Valls durà a terme diverses activitats divulgatives per conscienciar sobre les violències masclistes. Dimarts es va fer una ponència sobre com identificar la violència de gènere per a prevenir-la i ahir en un taller es va posar el focus en les violències que pateixen les dones grans. Avui serà el torn de la lectura del manifest institucional, a les 11 del matí a la plaça del Blat. Enguany, serà l'alumnat de secundària dels centres educatius l'encarregat de la lectura. Durant l'acte, també tindrà especial protagonisme el testimoniatge de Rafika Amarouche. Finalment, el 2 de desembre, a les 6 de la tarda la sala d'actes del Centre Cívic Carles Cardó acollirà la sessió de contacontes Yimulimuli i altres contes que teixeixen camins possibles, amb la contacontes Sílvia Palazón.La Regidoria de Polítiques de Gènere i Igualtat i Drets LGTBIQ de l'Ajuntament del Vendrell ha organitzat un any més diversos actes per commemorar el 25N. El regidor de l'àrea, Christian Soriano, ha explicat que enguany «l'enfoquem en una via pedagògica i de sensibilització, de conscienciació dels més joves. Seguim impulsant la campanya Les fake news són masclisme, centrada en rebatre els falsos mites o discursos que legitimen la violència masclista». Soriano ha afegit que «si volem que el feminisme tingui una perspectiva transversal, i sobretot intergeneracional, creiem que és important cuidar el vocabulari, les formes i el llenguatge de la gent jove i d'aquí l'organització de les xerrades que fem. Són activitats sempre orientades a poder prevenir, a poder actuar i a reivindicar la necessitat de lluitar contra la xacra de la violència de gènere».Pel que fa a les activitats, després del taller de dimecres i l'acte de record a les dones condemnades per la Inquisició, Brujas actuales, avui es duran a terme els actes centrals. A dos quarts d'11 del matí, al carrer del Víctor Català, de Coma-ruga, se substituirà la placa del carrer i es farà un reconeixement a Caterina Albert i tot seguit es procedirà a la lectura de la declaració institucional del 25N, a càrrec de Pilu Sesma. A les 11 del matí, a la plaça Nova, l'alumnat del municipi farà unes lectures dramatitzades de textos d'Àngel Guimerà.L'Ajuntament de Vila-seca, coordinat des de les regidories de Polítiques d'Igualtat i de Joventut, ha preparat ja el programa d'actes per a la commemoració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Els actes van començar dimarts i seguiran fins a l'1 de desembre. Avui, es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament a la 1 del migdia, i un cinefòrum amb la projecció de curtmetratges a l'Espai Jove a partir de les 6 de la tarda. L'acte institucional tindrà lloc a les 9 del vespre a l'Auditori Josep Carreras, on es farà la lectura del manifest i actuarà en concert Alba Morena, que presentarà Las dos edades. L'acte serà gratuït i les entrades ja es poden adquirir a www.auditorijosepcarreras.cat . Durant la pròxima setmana al Centre Cívic i Cultual El Colomí, a dos quarts de 6 de la tarda, hi haurà els següents actes: la xerrada organitzada per Mossos d'Esquadra Com et pot ajudar el grup d'atenció a la víctima, el dia 29 de novembre; la presentació el protocol contra l'assetjament sexual del Club Hoquei Vila-seca, el dia 30 i la xerrada Teràpia de recuperació per a víctimes de violència, a càrrec d'APRONAC el dijous 1 de desembre.Salou ha preparat diversos tallers al llarg d'aquesta setmana en el marc del Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències envers les Dones, entre els quals en destaca el de creixement personal del dimarts o el d'autodefensa, del dimecres. Avui l'acte programat serà la lectura del manifest institucional. Serà a les 12 del migdia al passadís del Teatre Auditori Salou i comptarà amb la col·laboració de les dones de l'associació Ucranianos en Salou.Des de principis de novembre, Cambrils està duent a terme les Jornades dels Bons Tractes, un programa d'activitats que té com a objectiu prevenir, identificar i visibilitzar les violències masclistes posant l'èmfasi en la creació de nous referents per construir masculinitats responsables, lliures, igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores. Les jornades, que sumen 13 actes, es troben ja a la recta final. Avui se celebrarà l'acte principal, la lectura del manifest, que tindrà lloc a la Sala de Plens municipal i serà retransmès en directe. L'acte comptarà amb l'actuació musical de l'artista Mireia Chaos acompanyada a la guitarra per Miguel Javaloy. Abans, a les 10, es podrà participar en la taula rodona Educar pel Respecte, al Centre Cultural. A la tarda s'emetrà pel canal BibCambrils de Youtube el conte teatralitzat Presentes, a càrrec de Sílvia Palazón Carrion. Aquest conte aborda la problemàtica de la violència masclista en la parella i està recomanat per a infants majors de 10 anys. Dimarts vinent, el Club de Lectura Adult de la biblioteca podrà participar en tertúlia sobre el llibre La negreta i altres veus emmudides amb la participació de l'autor, Jordi Fernando Aloy. Com a darrera proposta cultural, el 7 de desembre, es podrà gaudir del cabaret Guillermotta amb Jordi Vidal i Jordi Cornudella.Un taller per a identificar violències masclistes dirigit als alumnes de secundària va donar el tret de sortida dilluns als actes programats pel 25N a Constantí. L'acte central arribarà el mateix divendres 25 de novembre, a les 12 hores, amb la lectura del manifest al davant de l'Ajuntament. Enguany, la lectura anirà a càrrec dels i les alumnes de l'Institut de Constantí. A més, han posat en marxa un Punt Lila per tal de visualitzar i donar suport contra la violència de gènere. Avui el podrem trobar de 14.45 a 15.45 hores, al davant de l'Institut. I demà, de 12 a 13.30 hores, estarà instal·lat al davant de l'Ajuntament durant la celebració del vermut musical a càrrec del Conjunt Instrumental Juvenil, el Conjunt d'Adults i la Banda de l'Escola de Música Rafel Gibert Recasens i amenitzat pel trio Carol Caelles.Amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, l'Ajuntament de la Canonja amb la col·laboració d'altres entitats ha organitzat activitats solidàries, informatives i reivindicatives. Avui al matí, els alumnes de 2n de batxillerat participaran en el taller Com vius la festa, que anirà a càrrec de Mireia Ferrer Solé, psicòloga especialitzada en l'àmbit de les violències. A les 7 de la tarda, la plaça de la Raval serà l'escenari de la concentració performance Fem caure la por. De carà a demà, a les 10 de la nit i pels carrers del poble, es durà a terme una exploració nocturna.L'Ajuntament dels Pallaresos aposta, des de fa uns anys, per centrar les activitats de conscienciació i reivindicació del 25N cap a un dels públics clau: els joves. És per això que els actes que organitzen sempre es fan en col·laboració amb l'institut i l'escola del poble, explica la regidora d'Igualtat, Araceli Molina. Enguany, el taller que s'ha impulsat és Las redes sin red. Un triple salto al acoso virtual, que ahir va impartir Gemma Almagro. Amb aquesta mena d'iniciatives directes, el consistori busca promoure un canvi de mentalitat en el jovent i contribuir des de la base a erradicar la xacra social que suposen les violències masclistes.Creixell ha concentrat tots els actes de commemoració del 25N entre avui i diumenge. Avui al migdia, es farà la lectura del manifest institucional. De cara a demà, a les 11 es repassaran els murals fets contra la violència masclista a la Rambla de les Moreres i una hora més tard es farà la pintada ciutadana del banc en contra de la violència vicària a la plaça del Mirador. L'associació Papallones liles oferirà un monòleg a Cal Cabaler a dos quarts de 7 i a continuació s'oferirà una xerrada sobre la violència de gènere a càrrec de Col·lectiu de Dones. Diumenge a les 12 es farà l'acte commemoratiu Teixint estrelles al cel i a la tarda es presentarà el documental Patriarcado, el organismo nocivo.La Regidoria d'Acció Social i Igualtats i la Biblioteca Mestra Maria Antònia de Torredembarra han organitzat conjuntament els actes del 25N, que es durà a terme a la biblioteca. A les dos quarts de 6 de la tarda, es farà la lectura del manifest i mitja hora més tard s'oferirà l'espectacle de dansa El ball de les cireres, basat en la trilogia de Montserrat Roig El temps de les cireres, L'hora violeta i Ramona, adéu dins del cicle Balla'm un llibre de les biblioteques públiques de Catalunya. Seguidament, hi haurà un debat.Roda de Berà va començar ahir les activitats del 25N amb la presència de la paradeta lila de la regidoria de la Dona i d'Igualtat al mercat setmanal. Avui a les 12 del migdia es farà la lectura del manifest institucional i a les 6 de la tarda, la Biblioteca municipal Joan Martorell Coca acollirà la xerrada L'alliberament de la dona més enllà del feminisme convencional, que anirà a càrrec de Núria Cortadella, autora del llibre Confinada.