Barcelona i Salou són els municipis catalans amb més població estacional

L'informe de l'Idescat reflecteix que el moviment de la gent va estar molt influenciat pel confinament i les restriccions de la pandèmia

Actualitzada 25/11/2022 a les 14:01

Barcelona i Salou van ser el 2021 els municipis amb major població estacional (diferència entre entrades al municipi de persones no residents i sortides de residents), segons un estudi de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).L'informe de l'Idescat reflecteix que la població estacional per trimestres el 2021 va seguir molt influenciada per l'efecte del confinament i les restriccions derivades de la pandèmia de covid-19.Així, l'Idescat destaca que la població estacional a Barcelona es va mantenir el 2021 estancada des del 2020, any en el qual havia baixat considerablement respecte al 2019.El 2020, Barcelona va registrar la major caiguda de població estacional respecte a l'any anterior de tot Catalunya: de 91.633 persones equivalents a temps complet anual (ETCA) el 2019 es va baixar a 23.842 persones el 2020, mentre que el 2021 va augmentar lleument a 23.883.En el cas de Salou, la població estacional també va descendir notablement entre 2019 i 2020, en passar de 23.033 persones e 2019, a 3.302 el 2020 i va augmentar fins a les 9.405 del 2021.Per municipis, dels 223 dels quals l'Idescat ofereix resultats, la població estacional el 2021 va ser positiva en 86 i negativa en 137.Van seguir a Barcelona i Salou en la tendència de major població estacional en 2021 les ciutats de Tarragona, Girona i Lloret de Mar, mentre que les localitats amb més població estacional negativa van ser L'Hospitalet de Llobregat, Badalona i Santa Coloma de Gramenet.En la gran majoria de municipis i comarques, la població estacional va augmentar en relació a 2020, però sense aconseguir els valors prepandemia, segons l'Idescat.Per comarques, de les 19 amb índex de població estacional més elevat el 2021 destaca el Tarragonès, a la que segueixen el Baix Empordà, la Selva, l'Alt Empordà i el Baix Penedès.Per contra, entre les 22 comarques amb població estacional negativa van destacar el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Barcelonès, segons l'Idescat.La població estacional dels municipis pot oscil·lar de forma important al llarg de l'any, en reflectir les entrades i sortides de la població per motius laborals, d'estudis, de residència i turístics.