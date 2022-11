La IGP Calçot de Valls preveu produir al voltant de vint milions d'unitats malgrat la sequera i la calor

L'organisme, conjuntament amb Acció Climàtica, impulsarà un estudi sobre els costos de producció del sector

Reivindicació d'un preu just

Encariment dels costos de producció

Els productors de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls preveuen arribar als vint milions d'unitats aquesta temporada, malgrat la sequera i la calor dels darrers mesos. És la mateixa fita que els pagesos s'havien marcat l'any passat, però que no van assolir. Segons el president de la IGP Calçot de Valls, Dalmaci Clofent, les altes temperatures de les últimes setmanes no han afectat la qualitat de la ceba dolça. En canvi, sí que n'han encarit els costos de producció, ja que els camps s'han hagut de regar més. En aquesta línia, la IGP i Acció Climàtica impulsaran un estudi per determinar les despeses vinculades a aquest conreu, que alhora, servirà per aplicar millores agrícoles i revaloritzar el calçot als mercats.Els productors de calçots de la IGP tornen a il·lusionar-se en una temporada en què esperen assolir els vint milions d'unitats, el que es convertiria en una xifra rècord. L'any passat es van marcar la mateixa fita, però finalment només es van superar lleugerament els divuit milions d'unitats. Aconseguir aquest objectiu, segons Clofent, dependrà de la resposta de la clientela, ja que s'han cultivat unes 125 hectàrees, el que representa quasi la totalitat de les terres de la IGP. «La il·lusió continua sent arribar als vint milions perquè la demanda, les ganes de festa i de gaudir del calçot hi són, també la nostra dedicació. Per tant, ens faria gràcia, però no deixa de ser una especulació en aquestes alçades de la campanya», ha reconegut.De moment, s'estan ultimant les tasques prèvies al creixement d'aquesta ceba dolça, a l'espera que arribi el fred que transformi en sucres els seus enzims. De fet, les altes temperatures de les últimes setmanes no haurien tingut una afectació directa en la qualitat d'aquesta verdura, tal com ha indicat el president de la IGP. Tampoc ha tingut una influència destacada l'escassetat de pluja en les plantes, ja que els agricultors han optat per incrementar l'aportació d'aigua a través del regadiu. Ara bé, aquesta acció sí que els ha comportat un augment de costos.Malgrat tot, els pagesos pateixen davant els canvis climatològics que puguin afectar el futur d'aquest cultiu. «Fins ara, aquestes variacions de temperatures les hem resolt tant amb aportacions d'aigua o altres tasques al conreu. Fins quan, fins on i de quina manera? Això ho desconeixem i ens fa estar preocupats, ja que és el nostre sosteniment», ha lamentat Clofent.El preu de venda del calçot es va enfilar la temporada passada fins a arribar als vint cèntims en el cas dels calçots crus i quaranta pels cuits. Una situació que des de la IGP justifiquen per l'augment de la demanda i alhora, per la recuperació de valors després de cinc anys de preus baixos. Segons els pagesos, no es tracta de vendre «molt car», sinó «equilibrat i just per les famílies», així com també proporcional a l'augment de costos de producció.Més enllà de la reivindicació, la IGP Calçot de Valls ha entonat el mea culpa en referència als projectes d'internacionalització d'aquest producte. Les dues iniciatives per incrementar les exportacions que es van plantejar durant la pandèmia no han avançat com s'esperava i han quedat en un calaix. Segons Clofent, la voluntat és tornar-les a activar aquesta temporada per arribar a nous mercats internacionals en un futur.Acció Climàtica i la IGP Calçot de Valls han impulsat el primer estudi sobre els costos de producció del sector, coincidint en una campanya en què els pagesos han vist com les despeses vinculades a l'energia i als combustibles s'han encarit entre un 25 i un 30%. L'estudi està pensat especialment per als agricultors, però també per als mercats que comercialitzen calçots. Així, s'analitzaran dades de pagesos de l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès i el Baix Camp. Segons Clofent, el document servirà principalment per prendre accions al camp i a la vegada, pot convertir-se en una eina per tal que els mercats determinin el preu final del calçot.L'estudi es dividirà en dues parts, una centrada en els costos fixos de l'activitat -accions com llaurar o calçar- i l'altra tindrà en compte les despeses variables -com ara el preu de l'energia o els combustibles- i es podrà actualitzar anualment. És el primer cop en la història de la IGP que es realitza un estudi d'aquestes característiques a través d'un òrgan oficial i amb experts en la matèria.