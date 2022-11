Els enginyers de Lear de Valls protesten per l'aturada en la negociació del conveni

El comitè d'empresa manté la manifestació del pròxim dia 30 i no descartar convocar una vaga

Actualitzada 24/11/2022 a les 14:17

Un centenar llarg de treballadors enginyers s'han concentrat aquest dijous al migdia a les portes de Lear Engineering Valls. Protesten perquè després d'un any negociant el conveni laboral, l'empresa ha retrocedit en algunes qüestions, segons el comitè d'empresa. Reclamen una pujada salarial conforme a l'IPC, així com regular el teletreball, una modalitat que la direcció no vol incloure en el conveni, ha assegurat la presidenta del comitè, Montse Piñol.Aquest dijous a la tarda, els representants sindicals es reuniran de nou amb els responsables de l'empresa mentre mantenen la convocatòria d'una manifestació el pròxim 30 de novembre al polígon de Valls i avisen d'una possible vaga.