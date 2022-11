El Parlament considera la Vall d'Hidrogen «estratègica» per la industria química de Tarragona

El ple insta el Govern a implementar mesures per accelerar la descarbonització de l'economia

El ple del Parlament ha aprovat una moció d'ERC que constata que el projecte de Vall d'Hidrogen és «estratègic» per «continuar transformant el pol industrial químic del Camp de Tarragona», així com la indústria i la mobilitat de la zona, i per garantir la reducció d'emissions de CO2 i impulsar l'estalvi energètic. Hi han votat a favor tots els grups menys la CUP, que s'hi ha oposat, i Vox, que s'ha abstingut. També s'ha instat el Govern a implementar mesures per accelerar la descarbonització de l'economia, capturant de forma eficient el diòxid de carboni i invertint en la seva transformació en productes de valor afegit.Entre els punts aprovats hi ha el que demana urgir al govern espanyol a «complir amb el compromís assolit» i aprovar el reglament de xarxes tancades «amb la màxima celeritat possible».També s'insta el Govern a publicar en el termini màxim d'un mes el document complet de la darrera actualització de la PROENCAT 2050, per poder veure com aquesta eina «imprescindible» per a poder planificar adequadament l'energia a Catalunya i incrementar les inversions necessàries per a l'acompliment des seus objectius contempla les necessitats d'energia elèctrica per a la producció d'hidrogen verd a Catalunya.