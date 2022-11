El Morell investigarà si hi va haver ingerències polítiques d'Alberto Ortega a la Policia Local

El Ple del municipi va aprovar ahir que s'estableixi una Comissió Especial d'Investigació per abordar la qüestió

Actualitzada 24/11/2022 a les 18:34

L'Ajuntament del Morell crearà una Comissió Especial Informativa amb l'objectiu de determinar si el regidor socialista Alberto Ortega va utilitzar el seu càrrec per retirar sancions de trànsit o en casos de retirada de vehicles per part de la grua municipal.Aquestes presumptes irregularitats van suposar, de fet, l'expulsió d'Ortega de l'equip de Govern ara fa un mes. La creació de la Comissió es va aprovar per unanimitat ahir el vespre en un ple extraordinari celebrat a instàncies del grup municipal d'ERC-Compartim.

La Comissió estarà formada per un mínim d'un representant de cada grup municipal amb representació al Consistori i tindrà com a objectius principals investigar i dictaminar si hi va haver ingerències polítiques i anomalies en la gestió per part d'Ortega en el funcionament dels processos sancionadors iniciats a instàncies del Cos de Vigilants Municipal. Està previst que la Comissió comenci a treballar properament tot i que encara no s'ha determinat un calendari concret.

Des d'ERC-Compartim valoren molt positivament la creació de la Comissió tot i que lamenten la manca de transparència de l'equip de govern vers els morellencs, que ha fet que en molts casos s'hagin assabentat de què ha succeït a través dels mitjans de comunicació.



Com explica el regidor d'ERC-Compartim, Albert Roig: «El que volem és que la ciutadania tingui la informació, saber què ha passat realment». I afegeix que: «Per això hem demanat aquesta Comissió d'Investigació, per posar llum, per donar transparència».

Roig també lamenta la tardança de l'equip de govern liderat per Junts pel Morell en expulsar Ortega: «Ja hi ha molts informes, moltes sospites que venien de l'última legislatura i no es va fer res. Just al contrari, Ortega era part forta, era nucli dur del govern de Calvet», conclou.