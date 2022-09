La jornada de Torredembarra del Concurs de Castells se celebrarà al Pavelló Sant Jordi

L'organització ha pres aquesta decisió davant l'amenaça del temporal que està afectant el Camp de Tarragona aquest cap de setmana

Actualitzada 24/09/2022 a les 18:44

La primera de les tres jornades del Concurs de Castells, que se celebrarà aquest diumenge 25 de setembre, a Torredembarra, no tindrà lloc a la plaça del Castell, tal com s'havia previst inicialment, sinó que es traslladarà al Pavelló Sant Jordi (Carrer de la Rosella, 18, Torredembarra) per tal de garantir la celebració de la diada.



Malgrat aquest canvi, la primera jornada del Concurs es podrà celebrar amb normalitat i es podrà seguir en directe dins el Pavelló Sant Jordi o per televisió, a través de TAC12 i La Xarxa, així com a la plataforma Xala!, i per streaming a través de la web del Concurs: www.concursdecastells.cat El Pavelló Sant Jordi ja ha acollit una jornada del Concurs de Torredembarra, concretament la de l'any 2016, quan es va prendre la decisió de traslladar allí la competició a causa de les previsions meteorològiques incertes. La primera edició, la de l'any 2014 ja es va haver de suspendre a la meitat de la tercera ronda a causa de la pluja, i només el 2018 es va poder celebrar de manera completa a la plaça del Castell.