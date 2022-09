Restablerta la circulació de trens a les línies R14, R15, R16 i R17 de Rodalies

Actualitzada 24/09/2022 a les 09:24

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 973 trucades per 586 incidències per les pluges torrencials que han afectat Catalunya durant la nit. La majoria, 508, es van fer des de Tarragona, 96 des de Salou i 93 des de Vila-seca. Per ara Protecció Civil manté la fase d'alerta el pla d'emergències Inuncat davant la possibilitat que hi hagi una nova tongada de tempestes aquest dissabte al matí. Paral·lelament, ha desactivat la prealerta del Ferrocat activada arran de la caiguda d'un arbre que va obligar a tallar la circulació de trens de les línies R14, R15, R16 i R17 de Rodalies entre Tarragona i Vila-seca. També s'ha reobert la circulació de vehicles per l'A-7, l'N-340 i la C-13b, que també van ser afectades per les intenses pluges.