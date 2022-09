El Comitè d'Emergències d'Altafulla es reuneix per avaluar les afectacions per les fortes pluges

Es treballa perquè dilluns es puguin obrir tots els equipaments municipals amb absoluta normalitat

Actualitzada 24/09/2022 a les 10:55

El Comitè d'Emergències, amb representació de diverses àrees de l'Ajuntament d'Altafulla, s'ha reunit aquest matí a la Sala de Comissions del consistori, presidit per l'alcaldessa Montse Castellarnau i amb l'assistència dels regidors i les regidores del govern local i el Cap de la Policia, Jordi Gil, per avaluar els danys i les afectacions que s'han produït arran de l'episodi de fortes pluges d'ahir divendres 23 de setembre on al municipi van caure 160 l/m2, segons dades facilitades per l'estació meteorològica de l'Hort de la Sínia.



L'aigua intensa que va caure ahir va provocar inundacions significatives a la vila, especialment a Baix a Mar, on els carrers Jaume I, Via Augusta, Via Hercúlia, passeig de Botigues de Mar i carrer Enviada van quedar totalment impracticables. La Policia Local va haver d'acompanyar fins als seus domicilis a sis veïns d'aquesta zona i van haver d'utilitzar fins i tot caiacs del Club Marítim.Els agents municipals van haver d'auxiliar a quatre persones més al carrer Jaume I i Via Augusta que havien quedat atrapats en els seus vehicles. També van haver d'atendre un cas d'extracció de gasos en un domicili provocat també per la pluja.Quant a les afectacions en equipaments municipals i públics, la pluja ha provocat danys i acumulacions abundants d'aigua al pavelló poliesportiu, el camp de futbol, l'estació de trens, la Violeta, les llars d'infants Hort de Pau i Francesc Blanch, les escoles la Portalada i el Roquissar, entre d'altres. El que més preocupa són les afectacions als centres educatius on l'Ajuntament d'Altafulla farà tot el possible perquè dilluns es puguin dur a terme les classes amb tota normalitat.Tant la Brigada com la Policia municipals ja van treballar ahir intensament per reparar els danys i les afectacions causades per la pluja en diferents equipaments com el poliesportiu. Ara, la feina inicial de la Brigada, juntament amb l'empresa de FCC, és sanejar els embornals de la via pública, principalment del carrer Vinya Gran, amb la finalitat que dreni les aigües pluvials, així com en altres punts del municipi.Una vegada s'avaluïn els danys ocasionats es podrà determinar un pla d'actuació concret per a aquells equipaments on s'hagin produït majors afectacions. El Comitè d'Emergències seguirà permanentment l'evolució de la situació per a què dilluns tots els equipaments, i principalment els educatius, puguin funcionar amb absoluta normalitat.L'Ajuntament d'Altafulla demana a tota la població que prengui precaució en episodis d'intenses pluges com les que s'han viscut i es preveuen en els pròxims dies, i sobretot, que faci cas a les comunicacions oficials de les administracions públiques en aquests casos.