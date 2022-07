Vila-seca treu a licitació noves obres per valor de 600.000 euros

S'iniciaran abans de finalitzar aquest any

Actualitzada 26/07/2022 a les 07:53

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vila-seca ha aprovat recentment els expedients de contractació de quatre noves obres, que s'iniciaran abans de finalitzar l'any, per un valor de 609.478 euros. De fet, la Junta de Govern va adjudicar ahir mateix una d'elles, concretament el reforç del nivell d'il· luminació en diferents passos de vianants del municipi.El reforç del nivell d'il· luminació de l'enllumenat públic es farà en 11 passos de vianants (fase 3) amb un pressupost de 49.948 euros. L'elecció dels carrers s'ha dut a terme segons els criteris de proximitat als centres escolars, proximitat a zones esportives i d'activitats extraescolars, accés a zones de comunicacions com ara l'estació de ferrocarril i zones de pas o d'itinerari cap a les tres zones indicades prèviament. La segona obra serà el Pla d'eliminació de barreres arquitectòniques (fase 3). Amb l'objectiu de seguir treballant per una ciutat 100% accessible, es realitzaran treballs per adaptar un total de 22 voreres en tot el municipi. Amb un pressupost de 302.877 euros, els passos de vianants que s'adequaran són 10 a Vilaseca, 5 a la Pineda i 7 a la Plana. Els treballs contemplen l'enderroc dels paviments existents dels passos actuals, per a poder realitzar les pendents necessàries, i també l'adequació del paviment tàctil, donant així compliment a la normativa actual. En tercer lloc, es construiran 112 nínxols en un bloc del Cementiri Municipal. El pressupost d'aquesta actuació és de 174.655 euros.Finalment, la quarta obra consistirà en l'enderroc d'un immoble al nucli de la Plana, amb un pressupost de 81.998 euros. Amb l'objectiu que esdevingui un nou espai per a l'ús públic, s'han licitat les obres per enderrocar l'immoble situat al carrer del Gaià número 8 d'aquest nucli.