Un incendi afecta 9.500 metres quadrats de canyar a Valls

També ha cremat completament una furgoneta a l'autovia A-7 a Vila-seca

Actualitzada 26/07/2022 a les 17:09

Els Bombers ja han donat per extingit l'incendi que s'ha declarat aquest dimarts, a les 14.10 h i que segons la valoració dels Agents Rurals ha afectat una superfície de 9.500 mde canyar a la zona de la carretera N-240 A.En l'extinció del foc han participat 10 dotacions terrestres i dos mitjans aeris i ha quedat estabilitzat al voltant de les 15.28 h. Posteriorment, ja s'ha donat per extingit i han quedat tres dotacions remullant la zona per evitar qualsevol revifada.D'altra banda, els bombers també han hagut d'intervenir, a les 16.23 hores, en l'incendi d'una furgoneta a l'autovia A-7 al terme de Via-seca. Una dotació dels bombers s'ha desplaçat fins a la zona, però no ha pogut evitar que finalment cremés el 100% del vehicle.