Rescaten amb vida una gata després d'estar 24 hores atrapada en una canonada a Constantí

Desatascos Limpseur es va oferir de manera altruista a treure-la i una família ja l'ha acollit

Actualitzada 25/07/2022 a les 23:23

Aquest cap de setmana s'ha viscut un ensurt als carrers de Consantí però que, afortunadament, ha tingut un desenllaç feliç. Dissabte al matí, un cadell de gat, de dos mesos, que formava part de la colònia de gats que hi ha al municipi, va caure dins una petita canonada que està al descobert prop de l'encreuament dels carrers sant Pere i Barcelona. Els veïns que vetllen per alimentar aquesta colònia van alertar dissabte passat al matí a les protectores d'animals en sentir el plor del gat que demanava ajut. Eva María Rivas, presidenta de l'Associació COR Animal de la Selva del Camp, va ser una de les persones que es va bolcar de ple en el rescat d'aquest gatet. Rivas explicava ahir que el tub per on va caure el felí «feia un metre d'altura en vertical, per on no podia trepar, i uns vint metres de sortida en sentit horitzontal, amb la mala sort que aquests darrers trams es trobaven aixafats». I al mateix temps, Rivas denunciava que l'Ajuntament no podia permetre que a les voreres hi haguessin tubs descoberts «perquè poden suposar un perill per als animals o les persones».

Aquest dissabte passat, al matí, les diferents protectores d'animals del territori van demanar col·laboració als Bombers, forestals o la Guàrdia Urbana sense gaire èxit ja que no disposaven de mitjans adequats per a dur a terme aquest tipus de rescats. Gràcies a la difusió feta a través de les xarxes socials, un noi de l'Arboç es va oferir de manera altruista a col·laborar-hi aportant una càmera especial. Finalment, però, va ser l'empresa Desatascos Limpseur que, de manera altruista i amb el permís de l'Ajuntament, es va oferir per a perforar la zona amb molta precaució per evitar causar cap mal al gat que portava prop de 24 hores sota terra.

Finalment, aquest passat diumenge a la tarda, el gat va sortir sa i estalvi de la canonada per on havia caigut gràcies a la persistència de les diferents protectores de Constantí, la Selva, l'Arboç o Tarragona. Immediatament, el gat va ser traslladat al centre veterinari per a fer-li els corresponents controls. Eva María Rivas va explicar a Diari Més que el gat «estava desnodrit i amb els ulls irritat a causa de la sorra, però res important». Ara, l'Associació Amants dels Animals de Contantí (ADAC) la té en acollida a l'espera que algú l'adopti. És probable que mai oblidi aquest tràngol pel qual ha hagut de passar, però, per si de cas, a partir d'ara portarà el nom de l'empresa que li ha salvat la vida, així serà impossible que se n'oblidi.