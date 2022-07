Més policia per controlar la zona del carrer Carles Buïgas de Salou

Hi haurà presència conjunta de la policia local i dels Mossos d'Esquadra

Actualitzada 26/07/2022 a les 17:28

L'Ajuntament de Salou ha anunciat que la seguretat a l'avinguda Carles Buïgas s'ha reforçat amb l'increment de la vigilància policial, de forma permanent, durant l'època estival, a càrrec de diverses dotacions de la Policia Local de Salou i també dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Salou/Vila-seca.

Es tracta d'una acció coordinada entre ambdós cossos, que han desenvolupat un operatiu pel què incrementaran la presència d'efectius a les zones de més impacte turístic, com són l'avinguda Carles Buïgas, carrer Bilbao o el carrer Colón

L'objectiu principal és millorar la seguretat ciutadana, eradicar els actes incívics, tals com el consum de begudes alcohòliques a la via pública i sorolls; així com aspectes en l'àmbit de la mobilitat, com el control de les càrregues i descàrregues de mercaderies i circulació de patinets i bicicletes.