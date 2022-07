L'Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades celebra la festa estival aquest dissabte a Mont-ral

Hi actuarà la cantant Anna Andreu, que estarà precedida per una performance en homenatge a Gabriel Ferrater

Actualitzada 26/07/2022 a les 16:07

La cantant Anna Andreu i el col·lectiu format per Magda Borrull i Antònia Farré protagonitzaran el dissabte 30 de juliol a les 19 h la celebració l'Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades que se celebrarà a Mont-ral.Aquest és el segon any consecutiu en què l'associació organitza la seva festa d'estiu. L'escenari escollit enguany serà la plaça Nova de Mont-ral, davant de l'ajuntament. La festa està pensada com a punt de trobada per a socis i sòcies de l'entitat, però també es planteja com una activitat per donar a conéixer l'associació. L'entrada és gratuïta.El cartell d'aquesta edició està protagonitzat per la cantant Anna Andreu, que presentarà el seu segon disc, 'La mida', després de l'èxit assolit amb el seu primer treball, 'Els mals costums'. Precisament, aquesta setmana s'ha donat a conèixer que la cançó 'La certesa', publicada en aquest darrer disc, és finalista al Premi Cerverí 2022 a la millor lletra en català. Andreu estarà acompanyada a la bateria per Marina Arrufat i aquesta actuació serà una de les poques oportunitats de veure-les en directe a les comarques tarragonines.La precediran la rapsoda Antònia Farré i la ballarina i coreògrafa Magda Borrull que han creat per a l'ocasió l'espectacle 'Or i cirera i taronja' en homenatge a Gabriel Ferrater. A través de la paraula, la música i la dansa, la intèrpret posarà moviment als versos del poeta reusenc en aquesta performance que s'estrenarà a Mont-ral.La celebració de la festa d'estiu de l'associació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Mont-ral, Assegurances German i La Conca 5.1.