L'Ajuntament de Montblanc compra les 46 hectàrees restants de la Vall de Lladrons per 150.000 euros

El consistori va adquirir 130 hectàrees de terrenys a la part solana i nord d'aquesta vall fa uns mesos

Actualitzada 26/07/2022 a les 17:47

La compra de les 46 hectàrees arriba vint anys després del primer contacte amb la propietat, i segons l'Ajuntament, és una «fita històrica» perquè els veïns de Montblanc es converteixen en els titulars d'un indret «únic» i que és «l'autèntic pulmó verd i hídric de la vila». Aquests terrenys es troben emplaçats al vessant obac de la muntanya i als peus de la pedania de Rojalons. «Som molts els qui hem escollit, al llarg de la vida, aquest indret per a passejar, córrer, compartir, menjar, banyar-nos i ara el que farem és millorar-lo i posar-lo a disposició de tothom», ha afirmat el seu alcalde, Josep Andreu. Així mateix, en aquest entorn s'hi troba el Molí de Dins. Es tracta d'un conjunt industrial probablement d'origen medieval que disposa de dos mecanismes per a la molta del cereal, un fet que el converteixen en «únic». «El primer mecanisme que tenia era una roda vertical de 10,5 o 11 metres de diàmetre i un segon molí amb una roda vertical», ha detallat Andreu. Per l'excepcionalitat de la instal·lació, el consistori té previst iniciar el procediment per catalogar aquest molí com a bé cultural d'interès nacional per tal de rehabilitar-lo. Més endavant, també s'impulsaran les primeres accions de neteja de l'espai. Fa uns mesos, l'Ajuntament va comprar 130 hectàrees de terrenys a la part solana i nord de la vall. L'indret aplega una cinquantena de fonts naturals, que brollen al voltant dels camins de l'aigua de la vila. L'adquisició d'aquest conjunt natural és la porta d'entrada al futur parc natural de les Muntanyes de Prades des del municipi. La seva compra, segons el consistori, respon a la necessitat de garantir la preservació de les fonts que nodreixen d'aigua per al consum de boca a tota la població montblanquina.

