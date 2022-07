Els Diables d'Altafulla es queden sense la Holi Colours per decisió de l'Ajuntament

L'entitat critica la falta de comunicació amb el consistori el qual no els ha explicat els motius ni els ha proposat nova data

Actualitzada 26/07/2022 a les 13:21

El Grup de Diables d'Altafulla ha mostrat el seu descontent a les xarxes socials amb el nou equip de govern de l'Ajuntament (AA+Junts). Segons explica l'entitat, el consistori els ha anul·lat la festa Holi Colours que tenien programada per celebrar el 35è aniversari del Grup. Des dels Diables expliquen que l'anterior govern (EINA), els havien autoritzat la data a falta de concretar els últims detalls.Com l'any passat encara havia restriccions per la covid, el Grup de Diables d'Altafulla va acordar posposar els actes de celebració per aquest 2022. Fet que va ser acceptat per instància per l'EINA, segons expliquen. Una festa Holi Colours donaria el tret de sortida de la commemoració el 30 de juliol, però aquesta no s'ha pogut celebrar davant la negativa del nou govern sense al·legar cap motiu.Segons els Diables, el consistori els va comunicar la decisió el 30 de juny sense explicar el motiu. A més, asseguren que en el correu electrònic rebut se'ls deia que havien de decidir una nova data per la festa aquell mateix dia perquè pogués aparéixer a l'agenda d'estiu del municipi. Davant aquest fet, l'entitat va comunicar a l'ajuntament que fossin ells els que proposessin una nova data, però no van rebre resposta.Davant l'absència d'explicacions i de la nova data, el Grup va enviar una nova instància sense rebre cap resposta. Des de l'entitat, asseguren que també van enviar un correu electrònic a l'alcaldessa però que tampoc han rebut contestació.En un comunicat, els Diables suposen que el motiu de la cancel·lació podria ser l'obertura del Casal Violeta que està programat pel 30 de juliol, dia en que s'havia de celebrar la Holi Colours.Finalment, critiquen la falta de comunicació amb el nou govern municipal i amb els regidors de Cultura i Festes i asseguren que es senten «menystinguts» pel tracte rebut.